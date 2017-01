Lepša na lepše

1. Na obraz nanesite podlago, ki bo olajšala nanos pudra ter omogočila, da bodo ličila na obrazu zdržala dlje, kot bi sicer. Za lažji nanos je pripravna podlaga v stiku, ki se popolnoma razmaže in ne pušča črt, se prilagodi koži, prekrije njene pore in nepravilnosti ter jo naredi gladko in sijočo. Po njeni zaslugi bodo ličila tudi po dolgem času še vedno videti mat in sveže.

2. Počakajte, da se podlaga zlije s poltjo, nato pa na obraz nanesite puder v stiku. Poiščite takega, ki se sklada z barvo vaše polti. Razmažete ga lahko s čopičem ali s prsti. Uporabljate ga lahko tudi namesto korektorja.

3. Svež videz bo vašemu obrazu dalo rdečilo za lica , na primer marelične ali pudrasto rožnate barve. Nasmehnite se ter potegnite linijo od vrha lic proti sencam.

4. Zaradi pudra je lahko obraz videti plosko, zato mu s korektorjem za senčenje vrnemo nekaj definiranosti. Z nekaj triki lahko tudi spremenimo videz tistih delov obraza, zaradi katerih nam je včasih nekoliko nerodno, npr. kriv ali širok nos. Korektor nanesemo pod lično kostjo, vse do vrha ušesa, na stranske dele čela in na stranske dele nosu. Tako nos optično zožamo. Linijo zabrišemo z gobico za nanos ličil, s čopičem ali pa s prsti.

5. Zasijale boste z osvetljevalcem obraza. Nanesite ga na vrhu ličnic, pod najvišjim delom obrvi, po sredini nosu ter po notranjih kotičkih oči.

Obrvi so okvir naših oči

Set za oblikovanje obrvi poudari njihov naravni videz. Sence optično zapolnijo nepravilnosti v njihovi liniji, z voskom pa jim ustvarimo želeno obliko. Kombinacija obeh pripomočkov z naravno barvo poudari obrvi, kar obrazu da nov izraz. S posebej oblikovano krtačko sta nanos in oblikovanje obrvi zelo poenostavljena. Vaše obrvi bodo nežno okrepljene in izstopajoče.

Malo truda za velik učinek

Z zemeljskimi toni senčil ustvarimo eleganten in prefinjen videz, ki ni pretiran. Na splošno je uporaba odtenkov senčil odvisna od priložnosti in želenega učinka. Sicer pa veljajo naslednja pravila. V kotiček očesa nanesemo temnejši odtenek in ga zabrišemo. Enak odtenek nanesemo tudi na spodnji rob veke, drugod pa uporabimo svetlejšega, ki naše oči »odpre«. Za več dramatičnosti jih po želji obrobimo še s črnim kajalom ali tekočim črtalom. Trepalnice si namažemo z maskaro.

Zapeljive ustnice

Za piko na i si ustnice namažemo z obstojno šminko v barvi, ki se prilega odtenku naše polti. Za dosego mat učinka je primerna tudi tekoča šminka, ki ustnic ne zlepi in ne izsuši, temveč jih naredi bolj gladke in jih enakomerno obarva že, če je nanesemo čisto malo.

