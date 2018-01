Ledgerjev Joker še vedno buri duhove

Z dramo Gora Brokeback o zaljubljenih kavbojih je leta 2005 posvetil luč na tabuizirano problematiko istospolne usmerjenosti, v predzadnji vlogi svojega življenja pa z Batmanovim nasprotnikom Jokerjem pometel s konkurenco (lik je med drugimi leta 1989 upodobil tudi Jack Nicholson) in gledalcem predstavil neverjetno kompleksnega antijunaka, negativca, ki je daleč od dobro zamaskirane karikature zlobneža. Brez dvoma je Heath Ledger svoj pečat pustil v vsakem projektu, ki se ga je lotil. Naj bo to lomilec src v najstniški komediji 10 razlogov zakaj te sovražim (1999) ali heroinski odvisnik v romantični drami Candy (2006).









Heath Andrew Ledger se je rodil 4. aprila leta 1979 v avstralskem Perthu in pri rosnih desetih letih začel igralsko kariero, ko je nastopil v vlogi Petra Pana. Po manjših vlogah v avstralskih serijah se je pri 19 letih kot samouk in brez igralske šole podal iskat srečo v Hollywood. Po dobro sprejeti najstniški romanci 10 razlogov zakaj te sovražim, so se mu vrata v svet resnejših vlog odprla s pomočjo rojaka Mela Gibsona, ki ga je izbral za vlogo svojega sina v filmu Patriot (2000).









Sledili so igralski podvigi v raznolikih produkcijah, od zgodovinskih Vitezova usoda (2001), Štiri peresa (2002), Skrivnosti bratov Grimm (2005) in Casanova (2005) do dram Bal smrti (2001) in Gospodarji Dogtowna (2005). Nato je neizpodbiten pečat na filmskem in družbene platnu pustil z nekonvencionalnim vesternom Gora Brokeback, tenkočutno dramo, ki je pripovedovala o prepovedani ljubezni med dvema kavbojema, ki morata v konzervativni ruralni Ameriki skrivati svoje razmerje pred svetom. Film je naletel na nešteto odzivov med gledalci in kritiki, režijska mojstrovina Anga Leeja pa je med drugim pobrala štiri zlate globuse in bila ovenčana s tremi oskarji, medtem ko je Ledger za vlogo Ennisa Del Mara bil nominiran za oskarja za najboljšega glavnega igralca. Ob Ledgerju je v glavni vlogi nastopil še Jake Gyllenhaal, ki je z igralcem stkal globoko prijateljstvo, njegova tragična smrt pa ga še danes pretresa, je razkril v nedavnem intervjuju za Sobotno prilogo.









Ledger je nato upodobil še eno izmed sedmih filmskih različic legendarnega Boba Dylana (Bob Dylan: 7 obrazov, 2007), potem pa se lotil gotovo najzahtevnejše vloge svojega življenja, negativca Jokerja v filmu Vitez teme (2008). Tu je presegel vsa pričakovanja in s poglobljeno študijo in mojstrsko upodobitvijo zlobnega lika tako navdušil kritike, da so mu leta 2009 posthumno podelili med drugim tako oskarja kot tudi zlati globus in bafto za najboljšo moško stransko vlogo.









Njegova zadnja vloga v Imaginariju doktorja Parnasa (2009) je ostala nedokončana, saj je Ledger svoj nesrečni konec doživel še med snemanjem filma. Da je projekt ugledal luč dneva, pa sta na koncu poskrbela Johnny Depp in Jude Law, ki sta v fantazijski avanturi odigrala dva imaginarna obraza lika, ki ga je sprva upodobil Ledger.









Deset let po Ledgerjevi tragični smrti, njegova igralska zvezda sveti še močneje. Mnogi se sprašujejo, kako bi se nadaljevala njegova kariera, v katere velike vloge bi še zagrizel. Bi se podal na pot superjunakov ali stopil v čevlje zgodovinskih osebnosti v biografskih dramah? Nekaj je gotovo, njegov umetniški opus živi dalje, mnoge njegove upodobitve pa so še danes tako aktualne kot so bile v trenutku, ko so jih ujeli na filmski trak.