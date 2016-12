Laserska odprava dioptrije

Seveda je pri odpravi dioptrije bolj kot časovna komponenta pomembna varnost posega za pacienta. Za najbolj varnega, nežnega in kakovostnega danes velja femtosekundni laser, ki omogoča odpravo dioptrije z metodo iLASIK. Zakaj?

1. Najbolj varna metoda laserske odprave dioptrije

Pri metodi iLASIK roženični reženj, pod katerim kasneje gladimo roženico, ustvarimo z laserjem in ne z uporabo mikrokirurškega noža, ki ga sicer zahteva metoda LASIK. Površina reza, narejena z laserjem je bistveno bolj gladka, ne zahteva mehaničnega pritiska na oko in je do očesa najnežnejša. Omogoča tudi najbolj natančno kontrolo oblike reza na robovih režnja, kar po zaključenem posegu bistveno izboljša prileganje režnja na površino roženice in povečuje stabilnost režnj.

Pri metodi iLASIK roženični reženj, pod katerim kasneje gladimo roženico, ustvarimo z laserjem in ne z uporabo mikrokirurškega noža, ki ga sicer zahteva metoda LASIK. Površina reza, narejena z laserjem je bistveno bolj gladka, ne zahteva mehaničnega pritiska na oko in je do očesa najnežnejša. Omogoča tudi najbolj natančno kontrolo oblike reza na robovih režnja, kar po zaključenem posegu bistveno izboljša prileganje režnja na površino roženice in povečuje stabilnost režnj.





2. Zagotavlja najhitrejšo vzpostavitev vidne ostrine

Zaradi svoje ne-invazivnosti in izjemne natančnosti pri preoblikovanju roženice, metoda iLASIK zagotavlja boljšo kakovost vida in omogoča hitro celjenje roženice, s tem pa tudi najhitrejše okrevanje. Če so pacienti še pred desetimi leti po takšnem posegu v povprečju za okrevanje potrebovali nekaj dni, jih danes večina popolno vidi že po 24 urah.

3. Najvišja stopnja preciznosti odprave dioptrije

Femtosekundni laser zagotavlja izjemno stopnjo preciznosti reza v roženico, saj njeno površino gladi z mikronsko majhnim žarkom. Njegov premer je celo desetkrat manjši od žarka Excimer laserja! Tako površino roženice zgladi s preciznostjo 3 mikrometrov v preko milijon točkah. Ker deluje na izrazito majhnih točkah in deluje hitreje, je laser manj invaziven do tkiva. Zato ohranja živčno stabilnost tkiva, to pa zelo zmanjša pojav suhega očesa. Najsodobnejša tehnologija zagotovo premika meje možnega tudi pri laserski odprave dioptrije.





Ravno na zadnjem, septembrskem Kongresu evropskega združenja za refraktivno kirurgijo in kirurgijo katarakte v Kopenhagnu, je bilo predstavljenih precej raziskav, ki poleg varnosti in kakovosti potrjujejo tudi dolgoročno stabilne rezultate metode iLASIK.