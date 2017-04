Lahko orgazem v nosečnosti škodi?

Vzburjenje, spolno zadovoljstvo in sposobnost doživljanja orgazma so po 36. tednu nosečnosti na veliki preizkušnji. Kot kaže stastistika, objavljena pred dnevi, se s takšnimi ovirami spopada kar 92 odstotkov nosečnic – telo namreč v zadnjem trimesečju prehaja v fazo sproščanja in priprav na porod, pogosto pa upada tudi spolni nagon. Spolnost med nosečnostjo vsekakor potrebuje takšne in drugačne prilagoditve – nekatere takrat poročajo o najboljšem seksu v življenju, drugim pa kakršno koli vzburjenje še na misel ne pride. Vse nosečnice pa bi se morale zavedati določenih omejitev in dejstev, prav tako pa opustiti določene mite. Pa si poglejmo.









Ali je spolnost v nosečnosti kdaj odsvetovana? Pri nekaterih stanjih je vzdržnost v mesecih pred porodom toplo priporočena, denimo, pri nekaterih rizičnih stanjih, kot so predležeča posteljica, krajši maternični vrat in preeklampsija. Če pa zdravnik da zeleno luč, je torej vse odvisno od razpoloženja, počutja in želja nosečnice ter partnerja.

Ali je lahko orgazem za nosečnico in otroka škodljiv? Nikakor ne, hormon oksitocin, ki se izloča med doživljanjem vrhunca, je močan bojevnik proti stresu in tesnobi. Spolnost prav tako še poglobi partnersko vez pred prihodom otroka, kar je nujno za vzajemno razumevanje in podporo, ki jo bosta bodoča starša po porodu še kako potrebovala!









Ali je priporočljivo preizkušati nove položaje? Zaradi trebuha je to pravzaprav že nujno, sploh po drugem trimesečju, ko, denimo, misijonarski položaj resnični ni več smiseln in je lahko tudi škodljiv. Nosečnica lahko namreč takrat doživi prevelik pritisk na veliko krvno žilo za maternico, s čimer ovira krvni pretok. Ženska lahko takrat občuti vrtoglavico ali padec pritiska. Prvo merilo pri izbiri položaja naj bo torej udobje nosečnice.

Ali je med nosečnostjo potrebna uporaba kondoma? Sliši se nesmiselno, a vendarle številni ginekologi priporočajo prav to. S kondomom se namreč lahko prepreči vdor bakterij, ki bi lahko povzročile nevarne okužbe.









Ali je med nosečnostjo dovoljena raba lubrikanta? Če izberemo resnično kakovostnega, z vodno osnovo in brez morebiti škodljivih dodatkov (posvetujte se z ginekologom!), raba lubrikanta ni prepovedana, po večini pa je namreč povsem nepotrebna. Ženska je namreč med nosečnostjo zaradi norenja hormonov dodatno vlažna, zavoljo obilnejšega izcedka pa niso potrebna nobena pomagala.

Ali je spolni odnos dovoljen tik pred predvidenim datumom poroda? Če tega ne odsvetuje zdravnik zaradi morebitnih tveganj, ni razloga za vzdržnost. Sam spolni odnos sicer ne bo sprožil poroda, lahko pa ga prostaglandini v semenski tekočini, prav tako lahko orgazem povzroči rahlo krčenje maternice. Če je torej nosečnica pripravljena, si lahko do popadkov pomaga tudi s seksom …