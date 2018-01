Krona ti lahko zlomi vrat

Intervjuji s kraljico so prava redkost, a 91-letna monarhinja se je ob 65-letnici vladanja precej razgovorila o kraljevih dolžnostih. Med drugim je v dokumentarnem filmu z naslovom The Coronation (Kronanje) spregovorila tudi o tem, kako neudobna je krona. Pri branju besedil denimo ne smeš nagniti glave in gledati navzdol, »sicer si lahko zlomiš vrat, krona pa bi padla na tla,« je muzajoč se pojasnila kraljica. »Krone imajo tako nekaj pomanjkljivosti, sicer pa so kar pomembne stvari,« je dodala.









Kraljica je med pogovorom nosila modro obleko in delovala zelo zbrano. Precej opažanj novinarja je kljub temu pospremila zgolj s pritrdilnim »mhm«. Tako se je med drugim odzvala tudi na njegovo povpraševanje o tem, da naj bi njen oče Jurij V. dragocene kronske dragulje med drugi svetovno vojno v škatli za piškote dal zakopati na območju gradu Windsor.









Ko je njen oče v starosti 56 let umrl, je prestol 6. februarja leta 1952 zasedla Elizabeta II. Šele več kot leto dni pozneje, 2. junija 1953, se je nato odvilo slovesno kronanje v Westminstrski opatiji z 8000 gosti. Milijoni ljudi so napolnili ulice in sledili dogodku na televizijskih ekranih.









S tega dne pa kraljici kot neudobno ni ostalo v spominu zgolj nošenje krone. Vožnja v pozlačeni kočiji do opatije naj bi bila »grozna«, ker je morala kraljica sedeti praktično na vzmeteh, prevlečenih z usnjem. Vozilo iz 18. stoletja je vleklo osem konjev.









Njena svilena obleka je bila pokrita z biseri in našita tudi z zlatom in srebrom, vlečko pa je nosilo šest deklet. Vse je bilo videti zelo lepo, ni pa bilo ravno praktično. »Spominjam se trenutka, ko sem zadela ob preprogo in se nisem mogla niti premakniti,« je dejala kraljica.









Med kronanjem je canterburyjski nadškof 27-letno Elizabeto tudi mazilil z blagoslovljenim oljem. V tem času je bila njena glava zakrita pred javnostjo, kamere, ki so snemale dogodke, pa so se med tem simboličnim trenutkom obrnile stran, pojasnjuje BBC. Preostanek olja je skrit na tajnem mestu, je v enournem dokumentarcu razkril dekan Westminstrske opatije John Hall.









Intervju je javnosti ponudil redko priložnost, da razen ob uradnih govorih sliši govoriti kraljico. Večinoma opisi kraljice izvirajo iz knjig in od ljudi, ki so ji blizu. Da pa se to lahko pošteno izjalovi, je pokazal tudi primer iz preteklega tedna. Kraljica je namreč po 57 letih odrekla zaupanje podjetju Rigby and Peller, ki je v Buckinghamsko palačo dobavljalo spodnje perilo, zlasti modrčke. Razlog za to odločitev naj bi bila objava knjige z naslovom Storm in a D cup (Nevihta v košarici D), ki jo je spisala nekdanja vodja podjetja. V njem med drugim popisuje tudi pomerjanja v Buckinghamski palači, vključno s kraljico.