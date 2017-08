Kreditna sposobnost privlači ljubezen

Finančno odgovornost je na prvo mesto postavilo 69 odstotkov od 2000 udeležencev ankete, od tega 77 odstotkov žensk in 61 odstotkov moških. Na drugem mestu pri obeh spolih je smisel za humor s 67 odstotki in šele na tretjem je privlačnost, ki je pomembna 51 odstotkom vprašanih. Ambicioznost ima 50 odstotkov podpore, pogum 42 odstotkov in skromnost 39 odstotkov.









58 odstotkov sodelujočih v anketi, večinoma milenijcev, je ocenilo, da je dobra kreditna ocena pomembnejša od lepega avtomobila. Po drugi strani pa je zasvojenost z delom, na prvem mestu razlogov, ki odbijajo potencialne partnerje, dolg pa je na drugem.









Američani gredo skozi življenje lažje ali težje glede na njihovo kreditno zgodovino oziroma kreditno oceno, ki jo sproti izračunavajo finančna podjetja, kot so banke ali izdajatelji kreditnih kartic. Podatki o porabi in plačevanju dolgov so zbrani in ne gredo nikamor, saj človeka spremljajo vse življenje. Ko ga enkrat polomi, se slabe ocene potem ne znebi dolga leta.









Dobra kreditna ocena je ključnega pomena za to ali bo nekdo dobil posojilo in pod kakšnimi pogoji, saj pove kako velika je verjetnost, da bo posameznik odplačal posojilo. Kreditne ocene se gibljejo v razponu od malce pod 600 točk do nad 800 točk, kar je večinoma rezervirano za odgovorne bogatašem, oceno med 740 do 800 točk pa si lahko prislužijo zelo odgovorne osebe s povprečnimi dohodki. Oboji lahko v ZDA dobijo posojilo pod zelo ugodnimi pogoji.









Kreditna ocena v Ameriki vpliva tudi na druge stvari v življenju, na primer pri iskanju najemniškega stanovanja. Kot kaže sveža anketa Discover in Match Media pa odgovorno finančno obnašanje doprinese tudi pri iskanju trajnejših romantičnih zvez.