Kredit. In druge nebuloze.

Zakaj je Janša najel kredit pri njej? Hja, pove, da pač zato, ker slovenske banke dajejo sila neugodne kredite, zatorej je odšel k Dijani. Morda je bil poleg še kralj davčnih utaj Rok Snežič. Pravniki, Janševi pravniki, so mu razložili, da tukaj ni nič narobe, če pa bodo drugi pravniki zdaj ugotovili, da kaj je, bo on kazen nemudoma poravnal ali jo sprejel, kakršna koli že bo. Ta je nikakršna: od 4200 do 21.000 evrov za stranko ter za predsednika Janšo osebno do 900 evrov in osnovnošolska matematika pove, da je pametneje najeti kredit pri Dijani. Tudi ponovno, če bo treba.

No, Janša, kot vemo, deluje hitro. Zato je že dva dni po razkritju, to je minuli četrtek, preprosto tvitnil: »Tako. Glede na razlago predsednika računskega sodišča smo že črpani del kredita danes vrnili z obrestmi vred in prekinili pogodbo. Če bo dokazana kršitev, bomo kazen plačali.« Hm, od kdaj pa on verjame predsedniku računskega sodišča?! Smešno, res smešno. Menda bodo še malo potipali notarja Jožeta Sikoška, ki je pripravil pogodbo o zavarovanju omenjenega polmilijonskega kredita. V Notarski zbornici Slovenije še povedo, da so v preteklosti proti Sikošku že izvedli dva disciplinska postopka in v obeh primerih mu je bil izrečen disciplinski ukrep (denarna kazen). Neverjetno, s kakšno lahkoto se ljudje povezujejo.









No, vidite, in tako se je predvolilni cirkus začel. Medtem ko je SDS v parlamentu obdelovala premiera Cerarja zaradi primera Šami in zoper njega vložila predlog ustavne obtožbe in ko smo iz vseh političnih kotov morali poslušati najbolj bizarne in že tisočkrat slišane nebuloze, je časnik Večer objavil nespodoben kredit Dijane Janezu. In zdaj bo šlo naprej, ne bo dolgo (bo pa vsekakor ob pravem času), ko bo SDS (in njen medijski štab) privlekel na plan levičarsko nečednost, nespodobnost, hm, škandal, tudi teorij zarot in konstruktov ne bo manjkalo. Denimo tistih o Marjanu Šarcu smo se že naposlušali, pa nas niso nič kaj ganile, tako da vsekakor pričakujemo nov zagon.





Ampak to ni samo cirkus, je predvsem zabloda, velika zabloda, ki se bo intenzivirala v teh mesecih – vse do parlamentarnih volitev. Zagotovo se bo v tem času naredilo največ škode: gospodarstvu, sociali in kulturi. Vse bo v tem neznosnem kotlu, vse panoge, vsi časovni stroji, mnogi osebki: žene, možje, ljubice, ljubčki, sinovi, hčere, še kakšen pes in maček sodi v to perverzno globalno komuniciranje. O vsebini ne bomo slišali nič, popolnoma nič, to že moramo vedeti, razen seveda standardnih obljub: višje pokojnine, odlična gospodarska konkurenčnost, socialni mir, odprava krivic, razlik, spoštovanje pravnega reda ..., hja, nekaj malega bomo slišali tudi o tem.

In potem bo napočil tisti dan, ko bomo odšli na volitve. Večino povedanega bomo že pozabili, kar pač ni težko. Optimistični, pesimistični, hujskaški, navijaški, apatični, naivni, kakršni koli že. Bomo pač šli. V dan pred poletjem, pred počitnicami.

In dan po tem ... bomo spet (samo) mi. Veseli in žalostni. Pametni in naivni. Prebujeni in odtujeni. Zaradi sebe! Brez iluzij o drugih (četudi o politikih). In res bomo spet – samo sami.