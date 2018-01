Konec težav z vraščenimi dlačicami

Da preprečimo nadležno vraščanje dlak, moramo pripravi kože na depilacijo in njeni negi po njej nameniti več pozornosti, lahko pa se poslužimo še preprostejše in učinkovitejše rešitve – zamenjave metode.

Kaj so vraščene dlake

Vraščene dlake so dlake, ki rastejo postrani ali navpično navzdol proti dlačnemu foliklu. Ker ne morejo prodreti na površje, ostajajo pod povrhnjico kože. Mesta, kjer rastejo, prepoznamo po rdečih bunkicah, ki navadno bolijo in srbijo, v skrajnih primerih se lahko celo vnamejo ali zagnojijo, saj telo takšne dlake obravnava kot tujke.

Triki za preventivo

Če si kožo brijemo, voskamo ali depiliramo, moramo dlake najprej omehčati. To storimo tako, da na izbrani predel položimo tople obkladke, se oprhamo ali uporabimo kak kozmetični izdelek za ta namen. Dlake z nežno masažo rahlo privzdignemo in nekoliko počakamo, preden se lotimo postopka. Če uporabljamo britvice, poskrbimo, da so sveže in ostre, ter da dlake brijemo v smeri, v katero rastejo, pa čeprav bo koža zato nekoliko manj gladka. Da preprečimo vraščanje dlak, dvakrat na teden izvedemo piling, ki s povrhnjice odstrani odmrle celice, s tem pa oviro, ki jih sili rasti v napačno smer. Koži tudi redno zagotavljamo vlažilno nego.

Učinkovita alternativa: fotoepilacija

Za vedno se lahko od težav z vraščenimi dlakami poslovite z odločitvijo za fotoepilacijo, sodobno in cenovno dostopno metodo, ki se opravlja s pomočjo intenzivno pulzirajoče svetlobe (IPL). Po njeni zaslugi se dlačice ne vraščajo več, morebitno poškodovana koža pa se regenerira. To je pri nas ena redkih metod, ki uživa tudi podporo zdravnikov. Primerna je za pravkar porjavelo kožo, za kateri koli del telesa, dolžino, debelino in barvo dlačic; je neboleča, kože pa ne izpostavlja nevarnostim stranskih učinkov.

Kam na fotoepilacijo

Prvih nekaj ponovitev fotoepilacije se izvaja na pet ali šest tednov. Očitni rezultati so vidni že takoj po prvem obisku kozmetičnega salona, saj izpade že 60–80 % dlačic. Tiste, ki spet zrastejo, so veliko tanjše in svetlejše. Z vsakim postopkom jih je manj, dokler ne dosežemo za do 80- do 90% manjšo poraščenost. Po tem za vzdrževanje želenega rezultata zadostujeta le še tretma ali dva na leto. Privoščite si jo v enem od desetih salonov Nomasvello po Sloveniji, kjer slovijo po ugodnih enotnih tarifah. Prvi obisk je brezplačen; ob nakupu fotoepilacije vsaj enega (novega) predela pa bodo vsem novim in obstoječim strankam podarili en tretma fotoepilacije mini predela. Za prvo fazo fotoepilacije so najprimernejši prav najhladnejši meseci, zato lahko s pripravami na brezskrbno, zapeljivo poletje začnete še danes.



