Koliko centimetrov ima vaš moški?

Včasih so za posebno plodne in privlačne veljale ženske s širokimi boki. Nato je bilo merilo indeks telesne mase. Danes je pomembno, da je ženska tudi pametna in inteligentna. S primerjavo telesne velikosti parov so znanstveniki odkrili še enega od dejavnikov seksualne privlačnosti. Namreč, višino partnerja.





Nasprotja se privlačijo

Idealen par : Človek si partnerja nagonsko izbira po določeni velikostni razliki, ki jo je mogoče celo izračunati. Skrivnost vam bomo razkrili malce pozneje.

Če je ženska višja od moškega: Visoke ženske si pogosto izberejo precej manjšega moškega. Za tem se skriva podzavestna želja, da bi se otroci, ki bi jih imela z njim, razvili normalno veliki in ne bi za celo glavo prerasli drugih.

Če je ženska dosti manjša od moškega: Zelo majhne ženske si podzavestno izberejo nadpovprečno visokega moškega, kar je po naravi dobra izbira. Njuni otroci bodo imeli povprečno višino in ne bodo močno štrleli iz povprečja.





Razmerje je mogoče izračunati

Študijo, po kateri naj bi imela podzavest pomembno vlogo pri izbiri partnerja po velikosti, je objavila londonska Royal Society. Zagotovljeno naj bi bilo, da se otroci ne bodo nagibali v nobeno skrajnost. Čarobna formula za obojestransko privlačnost se glasi: velikost moškega, deljena z velikostjo ženske, je 1,09. Za 1,72 metra visoko žensko naj bi bil pravi moški visok 1,88 metra. Angleški par Victoria (1,70 m) in David Beckham (1,83 m) sta z razmerjem 1:1,07 skoraj idealen par. Ju zato čaka bolj ali manj razburljivo intimno življenje?





Kaj pa čevlji s petami?

Četrtina od 300 anketiranih žensk in tretjina od 300 anketiranih moških odobrava tudi razmerje samo 1:1,04. Toda, izračun ni vedno pozitiven, pari pa si kljub temu ustvarijo složno skupno življenje. Primer, da se visoka ženska naveže na dokaj nizkega moškega, sta denimo Sophia Loren in Carlo Ponti. Strokovnjaki v študiji pojasnjujejo: visoke ženske si za dobro otrok pogosto izberejo majhnega moškega in nasprotno, majhne ženske ljubijo visoke moške. Življenja pa ni mogoče vselej ukleščiti v formule in študija ne navaja, kako čevlji z visokimi petami vplivajo na potencialne kandidate niti kako dolgo trajajo razmerja partnerjev z idealnim razmerjem višine.