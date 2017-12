Kodri, severni sij in šivi

Vrnitev kodrov

Letos so v ospredju predvsem srednje dolžine. Če hočemo biti zares modni, pa si omislimo še frufru. Kdor trdi, da je trajna staromodna, se zelo moti – vrnili so se namreč kodri! Na ženskih in moških glavah, pa naj bodo klasični, v obliki afro videza ali nekoliko nenavadni ... Obenem se lahko poigramo tudi s takšnimi, ki nastanejo kot »posledica« vlažnih las, spetih v figice.









Lesk severnega sija

Če sodimo po svetovnih smernicah in Lassanini novi kolekciji Aurora, ki jo je navdihnil severni sij s svojimi prelivajočimi se odtenki, si moramo v kratkem omisliti močne barve – od intenzivno roza do modre. In nikar ne pomislimo, da je bordo rdeča modna le na oblačilih. Topli odtenki so aktualni tudi na laseh!









Slovesne pričeske

Šivanje las v speto pričesko – zakaj pa ne?! Pri Lassani so veseli, da si stranke ne želijo vedno le preverjene klasike. Frizerji vedno obožujejo izzive. Ustvarjajo mikavne pričeske, ki jih lahko nosimo različno – od igrivega do bolj elegantno-slovesnega videza. Morda med priloženimi fotografijami najdete tudi svojo letošnjo praznično podobo. Srečno!