Ko Trump ne dobi, kar želi, grozi

V skupnem pismu, ki so ga v Belo hišo poslali v petek, so številni republikanski in demokratski kongresniki ter direktorji podjetij, kot so Amazon, General Motors, Cisco, eBay, Facebook, Marriott in Microsoft, opozorili na moralne in ekonomske posledice prisilne izselitve skoraj 800.000 ljudi.









»To so otroci, ki ne poznajo nobene druge države, ki so jih sem pripeljali njihovi starši in ki nimajo drugega doma,« je za lokalni radio po navedbah francoske tiskovne agencije AFP povedal predsednik predstavniškega doma kongresa, republikanec Paul Ryan.









Program DACA, ki ga je leta 2012 uvedel Trumpov predhodnik Barack Obama, omogoča neregistriranim migrantom, ki so v ZDA prišli mlajši od 16 let, da živijo in delajo v ZDA na podlagi obnovljivega dvoletnega delovnega dovoljenja. Trump je med volilno kampanjo napovedal ukinitev tega programa, končno odločitev pa naj bi po navedbah Bele hiše sporočil v torek.









Uporabniki tega programa »so odrasli v Ameriki, bili tukaj registrirani, podvrženi obsežnim nadzorom njihovega porekla ter marljivo vračajo našim skupnostim in plačujejo davke,« so v omenjenem pismu zapisali direktorji podjetij. »Ti pridni mladi ljudje bodo izgubili možnost zakonitega dela v tej državi, vsakemu bo takoj grozil izgon. Naše gospodarstvo bo izgubilo 460,3 milijarde dolarjev nacionalnega bruto domačega proizvoda in 24,6 milijarde dolarjev davčnih prispevkov za socialno in zdravstveno varstvo,« so izračunali.









Program je postal del razprave o financiranju izgradnje zidu na meji z Mehiko, ki ga je obljubil Trump. Nekateri kongresniki so po poročanju AFP predlagali, da se DACA ohrani v zameno za kongresno odobritev sredstev za gradnjo zidu.









zgradnja zidu na 3200 kilometrov dolgi meji z Mehiko je bila ena glavnih Trumpovih predvolilnih obljub. Administracija je za proračun za prihodnje leto za začetek gradnje predlagala 1,8 milijarde dolarjev, projekt pa naj bi bil skupaj vreden 20 milijard dolarjev. A kongres je glede proračuna razdeljen in obstaja skrb, da ne bodo dosegli dogovora pred 1. oktobrom, ko se začne novo fiskalno leto.









Trump je v nedeljo vztrajal, da mora kongres najti način za plačilo zidu in zagrozil, da bo v nasprotnem primeru zaprl kongres.









Ameriški predsednik sicer trdi, da bo v končni fazi gradnjo zidu plačala Mehika, a tamkajšnje oblasti to zavračajo. Ameriška agencija za carine in zaščito meja je sicer v četrtek naročila pripravo prototipov zidu na meji z Mehiko.