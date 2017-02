Ko nekaj smrdi

Le kdo se še ni znašel v zadregi, ko je v druščino zakorakal preznojen, saj ni imel priložnosti, da bi se umil ali se vsaj popršil z dezodorantom. Marsikoga smo že zalotili z zadahom po česnu ali čebuli, a vse našteto je zgolj prehodno nelagodje, ki ga lahko odpravimo učinkovito in hitro.

Obstajajo pa tudi tegobe, ki kar ne pojenjajo. Naštevamo pet vonjav, ki lahko vztrajajo kljub vsem našim prizadevanjem, a ki jih ne bi smeli nikoli zanemariti, saj so lahko znak resnega obolenja, opozarjajo avtorji nedavne švedske raziskave. Pa si poglejmo.

Sladkoben zadah. Diabetična ketoacidoza se sicer praviloma pokaže kot zaplet sladkorne bolezni, a velja za izjemno nevarno stanje, ki zahteva takojšnje ukrepanje. Telo, da se oskrbi z energijo, ob pomanjkanju glukoze začne razgradnjo maščobnih kislin, zato se začnejo kopičiti ketonska telesa, med njimi tudi aceton, ki lahko povzroči sladkoben zadah. Simptom lahko spremljajo tudi utrujenost, suha usta, oteženo dihanje in bolečina v trebuhu, nujno je čimprejšnje zdravljenje z inzulinom.

Zaudarjajoča stopala. Ali po vsakokratni telovadbi izgubite bitko s supergami, zaradi katerih vam noge prav sramotno zaudarjajo? Ni kriva obutev, neugodne vonjave so posledica t. i. atletskega stopala oziroma glivične okužbe. Suha, razpokana koža, žulji in neugodna rdečica so dodatni znaki, ki jih nikakor ne bi smeli zanemariti ali zdraviti sami. Za preprečevanje tegob dosledno skrbite tudi za ustrezno higieno.

Izrazit vonj blata. Ta lahko razodeva laktozno intoleranco, kar pomeni, da tenko črevo laktoze ne prenese v kri, temveč neposredno v debelo črevo, kjer jo bakterije fermentirajo. Blato je zato še posebno zaudarjajoče, nelagodje pa okrepijo še vetrovi. Preverite, ali se težave pojavijo po zaužitju mlečnih izdelkov, in se posvetujte z zdravnikom.

Zaudarjajoč urin. To je zelo značilen znak bakterijskega vnetja mehurja in urinarnega trakta. Bakterije vstopijo v trakt in se potem namnožijo v mehurju ter začnejo povzročati preglavice, kot so pekoč občutek pri uriniranju, temen urin, ki ga spremljajo močne in neprijetne vonjave.

Slab jutranji zadah je najpogosteje znak spalne apneje, pogoste težave, zaradi katere spimo z odprtimi usti in ne dihamo enakomerno. Apnejo spremlja tudi glasno smrčanje, usta pa se ponoči tako izsušijo, da je slab zadah neizogiben. Bakterije se tako širijo hitreje in ustvarjajo vonj po pokvarjenem jajcu. Če ste čez dan utrujeni, imate slab jutranji zadah, partner pa vas opozarja na nadležno smrčanje, se posvetujte z zdravnikom.