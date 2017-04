Ko na vrata potrka menopavza

S pametnimi koraki in zdravim življenjskim slogom je namreč mogoče prezgodnje znake vsaj ublažiti. Nevšečnosti številne ženske doletijo že pred štiridesetim, ko nobena pravzaprav ne pričakuje nočnega znojenja, nespečnosti, težav s spolnostjo, suhe nožnice, izgube kostne gostote in menjave razpoloženja, če naštejemo samo tiste najhujše. Po petdesetem letu so na te neljube spremembe seveda pripravljene, v tridesetih pa jih lahko udarijo kot strela z jasnega in jim povsem na glavo obrnejo telesno in duševno počutje. Kot navajajo tuji strokovnjaki, lahko prezgodnje znake z nekaj ukrepi omilite, morda pa celo preložite za nekaj časa, v naslednjih vrsticah si preberite, za kakšne ukrepe gre.









Dobro se seznanite z dejavniki tveganja. Kdaj se bo pojavila menopavza in za njo klimakterij, je odvisno od številnih dejavnikom, pomembni so dednost, družinska anamneza, morebitne kromosomske motnje, teža, kronične bolezni in življenjske navade. Na nekatere dejavnike preprosto ne morete vplivati, lahko pa se dodobra seznanite s tistimi, s katerimi si same krojite usodo!

Telovadite – a ne pretiravajte! Redno gibanje je odličen recept za ohranjanje hormonskega ravnovesja, vendar je lahko pretirano naprezanje po raziskavah sodeč sprožilec zgodnje menopavze, saj občutno vpliva na delovanje hormonov. Znak za preplah je že izostala menstruacija kljub drugim nespremenjenim okoliščinam, zato tu velja kot pribito, da je zmernost lepa čednost.









Prenehajte kaditi. Ta hip. Tudi marihuano. Kajenje je močan dejavnik tveganja za zgodnjo menopavzo, kajti kemikalije v cigaretah, kot so nikotin in ogljikov monoksid spodbujajo izgubo jajčec. Ko ta odmrejo, se ne morejo vnovič namnožiti, in znano je, da lahko kadilke doživijo menopavzo tudi do štiri leta prej kakor nekadilke. Raziskave sicer še ne uvrščajo kajenja marihuane na seznam potrjenih škodljivk, a strokovnjaki opozarjajo, da gre tudi tu lahko za inhalacijo morebiti nevarnih kemikalij, zato je bolje opustiti tudi to navado.

Izogibajte se strupom. Ti lahko prežijo na nas z vseh koncev, zato je smiselno odpraviti vsaj tiste, ki jih ne bomo bistveno pogrešali. Predvsem plastika in ftalati lahko pošteno načnejo hormonsko ravnovesje, zato si dobro preberite sestavo kozmetičnih in gospodinjskih izdelkov, izogibajte se tudi polpripravljenim živilom.

Pazite, kaj pijete. Alkohol in kofein sama po sebi najverjetneje nista močna sprožilca menopavze, a dejstvo je, da prevelike količine enega ali drugega zmanjšujejo plodnost, torej zanesljivo vplivata na hormonsko ravnovesje. Še enkrat, zmerno je resnično lepa čednost!









Ohranjajte zdravo telesno težo. Estrogen se skladišči v maščobnem tkivu, in če je tega preveč, je jasno, da je več tudi hormona. Preobilica estrogena lahko poslabša delovanje jajčnikov, podobno pa lahko vpliva prenizka telesna teža. Skrajnost je pri telesni teži zares nezaželena.

Hormonska terapija ni grozljivka. In če vas prezgodnja menopavza vendarle doleti, ne omahujte z obiskom ginekologa. Ta vam lahko pomaga z dragocenimi nasveti in nikar ne odmahujte z roko ob omembi nadomestne hormonske terapije. Ta sicer nikoli ni prva in edina rešitev, a obstajajo različne oblike hormonske terapije in, kdo ve, morda bo kakšna primerna prav za vas.