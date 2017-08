Ko glasbeni industriji zmanjka navdiha

Za razliko od letošnjih grammyjev, so se na MTV-jevi podelitvi slavili precej mlada in sveža imena. Nagrado za video leta je prejel ameriški raper Kendrick Lamar za pesem Humble, poleg tega pa triumfiral še v petih stranskih kategorijah, nagrado za izvajalca leta pa britanski pevec Ed Sheeran. Med ostalimi kategorijami, pa so kipce požele lahkotne elektronske popevke, ki gredo hitro v uho.









Morda je bilo največje presenečenje, ki ga je uspelo MTVju na tej točki pripraviti, da so kipec astronavta, ki nagrajenci prejemajo že 33 let, preimenovali v človeka z lune (Moon Person), za razliko od dosedanjega imena mož z lune (Moonman). Vse v znamenju enakopravnosti in sprejemanja najrazličnejših spolnih identitet torej, kar je v govoru ob sprejetju nagrade Michael Jackson video Vanguard za dolgoletne dosežke poudarila tudi ameriška pevka Pink.









Ameriški pevec, glasbenik in igralec Jared Leto se je ta večer z nastopom poklonil tragično preminulima glasbenikoma Chrisu Cornellu in Chesterju Benningtonu, ki sta oba letos storila samomor.









Glasbena srenja je naslovila tudi rasizem in shode neonacistov, ki se zadnjih nekaj tednov vrstijo po ZDA. V kategoriji himna proti sistemu pa so v znak vsesplošnega protesta nagradili kar vse nominirance po vrsti. A vsa dobronamerna sporočila so nekako mlahavo obvisela v zraku ob medlih izjavah Katy Perry, ki ji voditeljska vloga kljub zavidljivi kilometrini nastopanja, ni bila pisana na kožo. Najbolj udarne besede njenih večernih skečev so tako morda bile: »Tudi v apokalipsi si zaslužimo dobro glasbeno spremljavo,« in: »Prijatelji Eda Sheerana so mrtvi.«









S tem zadnjim je brez dvoma namigovala na Taylor Swift, ki se prireditve letos ni udeležila, po enoletnem glasbenem predahu pa prav ta večer izbrala za premiero skladbe in videa z novega albuma Reputation. Temačen video za pesem Look What You Made Me Do že na začetku oznani, da je Taylor Swift (kot smo jo poznali) mrtva, v nadaljevanju pa glasbenica soustvarjalcem, s katerimi v industriji že nekaj let bije bitke, navrže še nekaj kosti za glodanje.









Tako kot letošnji glasbeni izbor, pa tudi zvezdniška moda na rdeči preprogi ni ponudila veliko vzklikov presenečenja. Glasbenice so spet igrale na karto prosojnosti in globokih dekoltejev. Morda bo pa prihodnje leto bolje?