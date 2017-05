Moški bentijo Kje ženske grešijo?

V zvezi smo skupaj, a vendarle nanjo gledamo z drugačnimi očmi. Tako pač je, moški so z Marsa, ženske so z Venere. Občasno se strinjamo le toliko, da je pač treba tudi stisniti zobe in popustiti. In če o partnerskih težavah običajno razpredamo ženske, so se tokrat oglasili tudi moški: na spletni strani Reddit so opozorili na najpogostejše napake (no, tako so jih označili oni) svojih izbrank.