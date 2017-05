Ker si zaslužijo priznanje!

Petindvajsetletna Britanka ima za enkrat kar nekaj izkušenj z objavljanjem posnetkov na video kanalu Youtube, sama sicer pravi, da so namenjeni znanosti, a avtorica verjetno misli bolj poljudno znanost. Idejo o muzeju je dobila med pogovorom s prijateljico, s katero sta načrtovali obisk slavnega muzeja penisov na Islandiji. Ker nista našli različice, posvečene vaginam, obstajata le muzeja menstruacije in ginekologije, sta občutili nezadovoljstvo, saj kot feministki verjameta v enakopravnost.









Za enkrat je muzej vagin še v porodnih krčih, Florence nabira prostovoljce, ki so ji pri projektu pripravljeni pomagati, podporo javnosti in finančni kapital. Zbirka tako še ni sestavljena, obstaja pa že konceptualni načrt, kako bo razdeljena: tri glavne galerije bodo raziskovale znanost, kulturo in zgodovino tega skrivnostnega ženskega organa. Avtorica pravi, da je »ne zanima le mehanizem ovarijev in ženskega reproduktivnega sistema, temveč seksualnost in definicija spola, kamor sodijo tudi bolj kontroverzne teme, kot so kontracepcija, splav, samozadovoljevanje in privolitev v spolni odnos.« V kulturnem oddelku bodo zbrana likovna, glasbena in druga umetniška dela, ki uprizarjajo vagino, ob spremljavi tematik, kot so mutacija genitalij, družinskega nasilja, seksualnega suženjstva in splavov, ki jih opravljajo v odvisnosti od spola zarodka. Prikazano bo življenje nepatriarhalnih družbenih ureditev, kjer ne poznajo seksizma, za primerjavo praks, v kako različnih okoljih na različnih delih sveta živijo ženske.





PREBERITE TUDI: Ima dolgotrajni celibat res posledice?





Čeprav se na prvi pogled zdi ideja nepomembna, je na mestu vprašanje, zakaj je omemba vagine v premnogih okoljih še vedno tabu, o penisih se pač veliko razpravlja, pa čeprav v šali. Schercherjeva pravi, da moramo nasloviti problematiko misterija, ki obdaja običajen organ, ki si ga lasti kar polovica svetovnega prebivalstva. Zgodovinski del bo tako namenjen raziskovanju vloge, ki jo ima ženska kot lastnica vagine. Avtorico so navdihnile različne zgodbe, na primer pripoved o ženski iz 19. stoletja, ki je smrt dočakala na vislicah, saj so odkrili, da se je preoblačila v moškega. In to zato, ker je želela postati zdravnica. Ali pa življenje žensk iz skupnosti Musao na Kitajskem, kjer pleme vodijo ženske in prakticirajo načelo svobodne ljubezni. Tisoč žensk, tisoč zgodb – čeprav so si različne, v svojem bistvu skrivajo resnico.









Raziskava, ki jo je opravila ameriška ginekologinja Eve Appeal je razkrila precej zaskrbljujoče rezultate: skoraj polovica žensk, kar 44 odstotkov, na anatomskem diagramu ni znala pravilno določiti vagine. Kar morda ni tako čudno, če pomislimo, da tudi znanstvena srenja pri razumevanju in raziskavi ženskih spolnih organov močno zaostaja: ne le, da je kompleksna ženska seksualnost za večino znanosti še vedno skrivnost, šele pred dvema desetletjema so končno priznali, da obstaja tudi nekaj takšnega, kot je ženski orgazem. Prej je ta veljal za motnjo oziroma mit?! Pomanjkanje raziskav s tega področja je vsekakor posledica pretežno moške zasedbe v znanstvenih krogih, pa tudi odraz kulture, ki ženske vidi kot pasivni dodatek, ne enakovredno gonilo družbe.





PREBERITE TUDI: Kakšen je pa vaš ph?





Čeprav živimo v 21. stoletju, se na področju pravic žensk večkrat upravičeno vprašamo, če smo pravilno pogledali na koledar. Močno prisotna represija ni prisotna le v državah z izrazito drugačno kulturo, kot so afriške države ali Savdska Arabija na primer, prepoved splava še danes živi v progresivnih evropskih državah, kot sta Poljska in Irska. Tudi slovenska družba ni izjema, skupine, ki menijo, da je mentalno in fizično zdravje žensk njihova domena, še kako opozarjajo nase. Vse več se govori o transeksualnosti in vprašanjih, ki jih sprememba spola odpira: kaj je tisto, kar določa spol, so to izključno genitalije, ali človekova duševnost? Florence pričakuje kar nekaj negativnih odzivov, nanje pa mirno odgovarja: »Vsi smo prišli iz vagine, zato se lahko resnično vprašamo, zakaj se nam ta ideja tako upira. Vagine so naravnost čudovite in z muzejem nameravam to tudi dokazati!«