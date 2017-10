Kdo je bodoča kraljičina snaha?

Meghan se je leta 1981 rodila v Los Angelesu belopoltemu očetu in temnopolti mami. Mama je psihoterapevtka, oče pa direktor fotografije, zato je Meghan z njim pogosto obiskovala snemanja. Meghan je študirala igro, prvič je v televizijski seriji zaigrala leta 2002 in na televiziji tudi ostala, najbolj poznana je po vlogi v seriji Suits. A prav zares slavna ni bila, dokler se niso začele širiti novice, da je dekle princa Harryja. Princa, ki so ga v preteklosti sicer pogosto povezovali z dekleti, a nobena od zvez ni bila resna. Je bila pa enkrat že poročena Meghan, od leta 2011 do leta 2013 s producentom Trevorjem Engelsonom. Slednji zdaj pripravlja serijo o ameriški ločenki, ki se preseli v London in se poroči s princem. Publiciteta bo gotovo koristila njegovi seriji, verjetno pa bo manj všeč kraljevi družini, ki pa hočeš nočeš vstopa v nove čase, v katerih je resničnost neločljivo povezana s televizijo in resničnostno televizijo.









Meghan je znana tudi po humanitarnem delu in zavzemanju za pravice žensk. Med njenimi izjavami na primer najdemo naslednje: »to, da si feministka, in to, da si ženstvena, se ne izključuje, »lahko si ženska, ki je videti dobro, pa se kljub temu boriš za enakost žensk«, »ko se spomnim, od kod sem prišla, bolj cenim to, kar imam zdaj«, »urejena sem v po ure, nočem zapravljati časa za lepotičenje, hočem iti ven in se imeti lepo«. In nenazadnje seveda izjava iz Vanity Faira izpred nekaj tednov o njej in princu Harryju: »Sva pač dva človeka, ki sta srečna in zaljubljena.«









Paparaci so par bolj ali manj uspešno lovili več mesecev, z roko v roki pa sta se javnosti prvič predstavila na nedavnih veteranskih igrah Invictus v Kanadi. Tuji mediji tudi pišejo, da parček še ni zaročen, a da o načrtih za poroko brez dlake na jeziku govorita s svojimi najbližjimi. In ker je od poroke princa Williama in Kate minilo še skoraj sedem let, je svet brez dvoma pripravljen na nov spektakel.