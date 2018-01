Kdaj v savno?

Popolnoma varno je, dokler se držimo osnovnih napotkov in dokler se ne gremo temperaturnih ali vzdržljivostnih tekmovanj.

Savna je najboljše globinsko čiščenje za našo kožo, saj vročina razširi pore in s potenjem se izločijo prah, odmrle celice in umazanija. Zaradi pospešenega bitja srca kri kroži hitreje, koža se dobro prekrvavi in postane rožnata. Ledvice hitreje izločijo sol, strupene in odpadne snovi. Savna zelo dobro učinkuje na zdravje, saj pregretje telesa poveča imunsko odpornost in omejuje psihični in fizični stres. Bolečine in napetost v mišicah in sklepih zbledijo. Za mnogo ljudi je to zagotovilo za dober nočni spanec.









Pri prvih znakih prehlada ali gripe lahko savna okrepi odpornost in omeji razmnoževanje virusov. Koristna je tudi pri nižjem krvnem pritisku - če je ožilje preohlapno, se njegova dinamika uredi, prav tako se uravnoteži visok pritisk.

Vanjo se lahko napotijo tudi starejši, revmatiki in diabetiki. Skrajšati morajo postopka, sedeti na nižjih policah in se ohlajati z mlačno, ne pa z mrzlo vodo.

Bolniki z motnjami krvnega obtoka, srčno napako, božjastjo, boleznimi ali vnetjem kože ne spadajo v savno!





Savna odlično deluje na:









KOŽO

Toplota: dvig kožne temperature na 40 do 42 ˚C privede do močne prekrvavitve, odličnega obnavljanja celic, močnega potenja in temeljite ovlažitve kože.

Ohlajevanje: odstranitev odmrlih kožnih plasti. Hladni dražljaji in tople nožne kopeli spodbujajo prekrvavitev.









DIHANJE

Toplota: odlična prekrvavitev sluznic dihalnih poti, sprostitev bronhijev. Ob pravilni uporabi se dihanje prav nič ne pospeši.

Ohlajevanje: posebno v odprtem bazenu je mogoče hitro nadomestiti pomanjkanje kisika v toplem prostoru.









SRCE

Toplota: povečanje števila utripov za približno 50 odstotkov (na 100 do 110 utripov na minuto). Zahvaljujoč razširitvi žil se zniža pritisk, ki ga mora premagovati kri na svoji poti, celo za polovico. S tem se zmanjša tudi obremenitev srca. Ožilje se močno razširi, celo sprosti, kar omogoča dobro prehranjevanje srca.

Ohlajevanje: Zmanjšanje srčnih utripov, pri kratkih hladnih kopelih se začasno zmanjša prekrvavitev v srčnem predelu.









DUŠEVNO STANJE

Sproščajoči učinek toplote na mišičje in ožilje se kaže tudi v umirjenem notranjem delovanju. Pri večkratni izmenični uporabi toplote in hladnih dražljajev najprej čutimo svežino, po kopeli ji sledi faza sprostitve z občutkom prijetne utrujenosti.





BONTON V SAVNI Pred vstopom v savno se je treba obvezno oprhati. Položaj (ležeči ali sedeči) prilagodimo številu obiskovalcev. Preden začnemo polivati peči z vodo, prosimo za soglasje. Pazimo na obiskovalce na nižjih klopeh in jih ne škropimo s svojim potom. Ne smemo biti glasni, saj to lahko druge moti. Alkohol in savna ne gresta skupaj!













Dobri namigi

∙ V savno ne prihajamo s popolnoma praznim ali prepolnim želodcem.

∙ Uležemo se na srednje visoke klopi. Na spodnji ni zaželenega učinka. Na najvišjih klopeh čas pravilno odmerimo, kajti predvsem glava je tam na visoki vročini. Pretiravanje je lahko nevarno.

∙ Pri ohlajanju se je treba spočiti. To vpliva na uravnavanje krvnega pritiska.