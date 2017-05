Kdaj je seks najboljši?

Kot pojasnjuje ameriška spolna terapevtka Megan Fleming, je začetno obdobje v partnerstvu polno pasti in negotovosti, pa tudi druga obdobja imajo vsako svoje posebnosti. Preberite si, katere.

Začetek. Izjemno vznemirljivo obdobje, ki ga zaznamujejo spoznavanje, raziskovanje in širjenje obzorij. Vse, kar partner stori, se zdi kakor afrodiziak, misel, da se bo to obdobje enkrat končalo, je preprosto preveč moreča. Ni nujno, da se konča, vsaj kmalu ne, tolaži Flemingova, a je nujno, da partnerja takoj na začetku postavita pravila igre: v seksu morata uživati oba enako in zadovoljevati tudi vsak za svoje potrebe. Če bo takoj eden podrejen drugemu in predano skrbel za uresničevanje pričakovanj drugega, se bo užitek v seksu kmalu razblinil.









Od 6 do 18 mesecev. Po mnenju večine znanstvenikov je prav to obdobje v spolnosti najbolj cvetoče. Začetne negotovosti so preteklost, partnerja sta se že dodobra spoznala in zdaj se osredotočata na uživanje. Obenem pa razmerje še ni tako dolgo, da bi partnerja zvezo obremenjevala z drugimi dejavniki.

Zveza je postala zelo resna. Morda sta se tudi poročila, toda sam obred nima posebnega vpliva na zvezo, pojasnjuje Flemingova. Bistveno je počutje v razmerju in odnos med partnerjema, ki je zdaj že tako poglobljen, da je spolno vznemirjenje iz prejšnjega obdobja zamenjala pristna in bolj umirjena intima. Ta v zvezo vnaša trdnost in zaupanje. V tem obdobju je ključno najti ravnovesje med samim partnerskim odnosom in vsakdanjimi skrbmi, kot so služba in finančne zadeve. Povsem normalno je, da so spolni odnosi v tem obdobju redkejši, zato je nujno, da se partnerja povezujeta prek drugih oblik nežnost in ohranjata stik s pogovorom o morebitnih težavah. »Ni nujno, da je dober seks divji in spontan. Dokler se partnerja zavedata, da je spolnost v odnosu pomembna sestavina, je vseeno, ali se naključno predajata strastem ali pa si celo v koledar vpišeta, kdaj si bosta vzela čas za intimo,« pojasnjuje Flemingova.









Ko pridejo otroci. Povsem logično je, da je časa, ko si partnerja ustvarita družino, še manj. In skrbi, seveda, mnogo več, vzgoja pač ni mačji kašelj. Ob koncu dneva sta partnerja pogosto povsem izčrpana, tako da za seks, tudi ko si končno lahko utrgata nekaj časa, preprosto nimata več moči. Organizacija je tu ključnega pomena, spet, naj se vam koledar ne zdi nič vsiljenega ali nenaravnega, svetuje Flemingova, morda pa bosta začela odkrivate čare jutranjega seksa!

Klimakterij. Čustveno in hormonsko pomembno obdobje za žensko, ki se spopada z zavedanjem, da ne more več zanositi, manjšim izločanjem estrogena in suhostjo nožnice. Vse to so razlogi za nezadovoljstvo, zaradi česar ženske pogosto zavračajo spolnost v tej dobi. A povsem po nepotrebnem, opozarja Flemingova: »V tem obdobju je predigra ključnega pomena. In res se splača, kajti ljudje imamo v tem obdobju veliko več časa kakor prej, obenem pa še veliko energije za uživanje v spolnosti.«