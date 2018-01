Katero eterično olje izbrati?

Eterična olja so visokokoncentrirane snovi, ki jih najpogosteje s parno destilacijo pridobivajo iz najrazličnejših delov rastlin. So esenca ali duša rastline, na človekovo fizično in psihično počutje pa imajo dokazane zdravilne učinke. Zaradi širokega spektra delovanja jih lahko uporabljamo v kozmetiki, aromaterapiji, medicini, parfumeriji in prehrani. So izredno koncentrirana, zato moramo z njimi ravnati previdno in v majhnih količinah. Ne uživamo ali nanašamo jih samih, ampak jih vedno pomešamo z osnovnim oljem, jih dodamo čaju, kremi in podobno. Pozorni moramo biti že pri nakupu. Blagodejne učinke lahko dosežemo le z olji, ki so povsem naravna. Na trgu pa je seveda na voljo tudi nešteto umetnih. Sintetična olja nimajo prav nikakršnih zdravilnih učinkov in so primerna le za odišavljanje prostorov, pa še tedaj raje posezite po naravnih, ki bodo poleg prijetnega vonja prinesla v vašo okolico tudi koristno delovanje. Nekaj nasvetov, kako hitro prepoznati umetna eterična olja od naravnih. Jabolka, jagode, breskve in kokos ne dajejo eteričnega olja. Naravna so velikokrat mnogo dražja od umetnih in jih shranjujemo v temnih stekleničkah. Olja v prozornih plastičnih embalažah, ki trdijo, da so eterična, so zato prav gotovo umetno pridobljena.