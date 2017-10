Kate bo rodila …

Vojvodinja Cambriška je nosečnost naznanila mnogo prej, kakor je načrtovala, spomnimo, zaradi hude slabosti je morala odpovedati številne javne nastope, zato je vest o veselem pričakovanju javnost dosegla pred dvanajstim tednom. Kakor pri Georgeu in Charlotte, se gotovo spomnite kraljevi oboževalci in poznavalci razmer na dvoru.









Toda zdaj so se slabosti umirile, Kate je znova na nogah in na očeh javnosti, iz Kensingtonske palače pa je prispelo tudi uradno naznanilo: »Njuni kraljevi visokosti, vojvodinja in vojvoda Cambriški, navdušeno potrjujeta, da pričakujeta otroka, ki se bo rodil aprila 2018.« Kate se tako že veselo udeležuje dogodkov v prestolnici, denimo ob dnevu duševnega zdravja, nedavno pa je ob premieri novega filma o priljubljenem medvedu Paddingtonu, s katerim je vojvodinja na sloviti železniški postaji tudi veselo zaplesala.





Do takrat pa ju čaka kar nekaj obveznosti, ne le priprave na petega družinskega člana: William in Kate bosta v začetku prihodnjega leta odpotovala na Norveško in Švedsko, skandinavski obisk pa naj bi opravila kot odposlanca britanskega zunanjega ministrstva. Že prihodnji mesec pa se bo princ odpravil na Finsko, vojvodinja pa bo po zdravnikovem priporočilu še počivala in nabirala moči za predpraznično obdobje, ko sprejemov in uradnih dogodkov na kraljevskem koledarju ne manjka.





Vam je všeč Katina igriva modna izbira? Pudrasto rožnata obleka je delo irske oblikovalke Orla Kiely, ki je znana po svojih retro vzorčkih. Za vas pa smo poiskali ugodnejši primerek.