Kam z odsluženimi električnimi napravami?

Podarite

Namesto, da električno ali elektronsko napravo, ki je vi ne potrebujete več, nekomu pa bi še dobro služila, oddate na odpad, jo lahko poklonite. Morda bi ga želel uporabljati nekdo v krogu vaše družine ali prijateljev. Veliko ljudi si nove opreme preprosto ne more privoščiti, zato jo lahko podarite tudi dobrodelnim društvom ali preko spletnega portala Podarimo.si.









Če gre za predmete, ki so nekoliko obrabljeni in bi jim dobro delo popravilo spretnih rok, jih lahko oddate tudi v katerega izmed Centrov ponovne uporabe, ki jih je v Sloveniji kar nekaj. Ker ob hitro napredujoči tehnologiji mnogi pogosto menjamo računalnike in prenosnike, pa lahko odslužene naprave te vrste ponudite Društvu Vez-je in Društvu duh časa, ki jih popravijo in oddajo socialno ogroženim mladim v nadaljnjo uporabo.





Prodajte

Če ste podjetni in imate na voljo nekaj časa (in seveda živcev), lahko dobro ohranjene naprave tudi prodate preko katerega izmed spletnih oglasnikov (Bolha, Letgo) v lokalnem časopisu ali preko radijskih malih oglasov.









Če naprava spada med starine, jo odnesite k poznavalcem v starinarne ali na bolšji sejem.





Vrnite prodajalcu

Mnogo trgovskih ponudnikov kupcem vedno pogosteje ponuja akcije staro za novo. Morda ne boste privarčevali veliko, a s sodelovanjem v tovrstnih akcijah, se lahko na enostaven način, ko načrtujete zamenjavo, odkrižate stare naprave, ki bi vam le zasedala prostor.

Reciklirajte

Odslužene električne in elektronske naprave nikoli ne odvržemo med mešane komunalne odpadke. Ker vsebujejo določene komponente in materiale, ki so nevarni tako za okolje kot za ljudi, bomo s tovrstnim ravnanjem ogrozili tudi lastno zdravje. Hladilniki in zamrzovalne skrinje so recimo problematični zaradi hladilnih tekočin, motornega olja, živega srebra in snovi PCB. Stari katodni monitorji, TV in LCD zasloni pa poleg zadnjega vsebujejo še svinec, brom, krom, kadmij in berilij. Živo srebro vsebujejo tudi varčne žarnice, zato je z vsemi naštetimi in tistimi, na katerih opazite simbol prečrtanega smetnjaka, potrebno ob slovesu ravnati previdno.









Nikar aparatov ne razstavljajte sami, na pravilen način jih bodo znali odstraniti le zaposleni na zbirnih centrih za nevarne odpadke. V Sloveniji jih je ogromno, najbližjega poiščite na seznamu na tej povezavi.





Čiščenje

Pri menjavi odsluženih električnih naprav in pripomočkov se kdaj zgodi tudi nesreča. Poči zaslon, steče baterija, razbije se žarnica. Kako ravnati, ko se razbije varčna žarnica, ki vsebuje zdravju škodljivo živo srebro? Upoštevajte naslednjih nekaj napotkov:

Takoj zaprite vrata in odprite vsa okna v prostoru. Prostor zapustite vsaj za 15 minut. Pri čiščenju uporabite plastične rokavice. Razbito svetilko zajemite s kartonom, nato pa celotno površino temeljito pobrišite z vlažno krpo. Razbitin ne pospravljajte z metlo, prav tako ni priporočljiva uporaba sesalnika! Karton z ostanki svetilke in uporabljeno krpo preložite v neprepustno zaprto posodo (lahko uporabite stekleno embalažo, ki jo morate dobro zapreti). Posodo opremite z napisom 'razbita varčna svetilka' in jo oddajte v zbirnem centru. Temeljito si umijte roke.









Več informacij o ločevanju odpadkov pri nas pa najdete na spletnem portalu Ozaveščen.si