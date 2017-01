Kam hodijo Slovenci po nov nasmeh?

Na Hrvaškem najsodobnejša metoda vstavljanja zobnih vsadkov v brezzobo čeljust All-on-4, pri kateri zobne vsadke vstavijo v spodnjo ali zgornjo čeljustnico, ter metoda Zygoma All-on-4, s katero se je mogoče izogniti dolgotrajnemu postopku nadgradnje kosti v zgornji čeljustnici z namestitvijo vsadkov v ličnico, sta prepoznavna aduta zagrebške ordinacije Ortoimplant Dental SPA in Zdenka Trampuša, dr. dent. med., častnega člana stomatoloških in implantoloških združenj. Doktorja Trampuša pacienti in stomatološki kolegi poznajo kot pobudnika novih usmeritev, tehnologij in znanstveno utemeljene strokovnosti v klinični praksi, zaradi česar je njegova ordinacija postala izredno priljubljena tudi zunaj hrvaških meja.

Zaradi izjemnega poudarka na kakovosti in iskanju individualnih terapevtskih rešitev za vsakega posameznika posebej ordinacija Ortoimplant Dental SPA slovi po tem, da jo pacienti zapuščajo izjemno zadovoljni. Dr. Trampuš rad poudari: »Naša izvrstnost temelji predvsem na tem, da pri nas ni nezadovoljnih pacientov in slabo opravljenega dela. Pacientov ne dojemamo kot številke, temveč se jim poskušamo stoodstotno posvetiti ter jim ponuditi najboljšo možno storitev in udobje. Če je naša stranka nepokretna, jo bomo po potrebi tudi sami prepeljali v ordinacijo. Ortoimplant Dental SPA ne podpira množičnega zobozdravniškega turizma. Naš pristop je topel, človeški, srčen – takšen, kakršen naj bi bil odnos med zdravnikom in pacientom.«

Dodatna prednost Ortoimplant Dental SPA so storitve spa centra, ki omilijo bolečino ter zmanjšajo oteklino in neprijeten občutek po stomatološkem posegu, pacientu pa omogočajo, da se lahko domov vrne sproščen.

Metoda Zygoma All-on-4

»Najnovejša rešitev po metodi Zygoma All-on-4 je namenjena pacientom s popolno izgubo kosti v zgornji čeljustnici, zaradi katere vstavitev zobnega vsadka v čeljust ni mogoča brez dolgotrajnega postopka nadgradnje čeljustnice. Za mnoge je bila doslej edina rešitev klasična fiksna proteza. Pri tej metodi pa v kost zgornje čeljustnice ali neposredno v ličnico vstavijo od enega do štiri zobne vsadke. To je revolucionarno spremenilo možnosti, ki jih je doslej ponujala stomatologija,« pravi dr. Trampuš.

»Zigomatični zobni vsadki kar najbolj zmanjšajo kirurško travmo in zagotavljajo hitro celjenje po posegu, poleg tega pa je mogoča računalniško vodena vstavitev, ki zagotavlja skoraj stoodstotno uspešnost. Ti vsadki omogočajo, da lahko tudi pri popolnoma uničeni zgornji čeljustnici vstavimo zobni vsadek v le nekaj urah od trenutka, ko pacient sede na zobozdravniški stol,« pojasnjuje Zdenko Trampuš, dr. dent. med. Dr. Trampuš je eden redkih vrhunskih strokovnjakov, ki metodo Zygoma All-on-4 izvaja v vsakodnevni praksi in je s fiksnim protetičnim delom do zob pomagal že na stotine pacientom. Poleg tega, da je med prvimi stomatologi, ki na Hrvaškem izvajajo zahtevno tehniko vstavljanja zobnih vsadkov Zygoma, je oblikoval tudi novi integrirani koncept zdravljenja DENTAL SPA, edinstven za ta del Evrope. Ta z nebolečimi postopki, udobjem, sproščenostjo in terapijami po posegu zagotavlja hitrejše okrevanje, celjenje in vrnitev pacienta k vsakodnevnim dejavnostim.

Zagotavljanje kakovosti

Vstavljanje zobnih vsadkov, na katere namestijo digitalno oblikovano zobno vrsto, se v ordinaciji Ortoimplant Dental SPA vodi računalniško in v skladu z najsodobnejšim terapevtskim konceptom. V čeljust vstavijo najkakovostnejše zobne vsadke na trgu, poseg pa je hiter in neboleč. Če pacientova anatomija dovoljuje, tehnika vstavljanja Flapless omogoča izvedbo posega brez rezov, oteklin ali bolečin. Med dveurnim posegom pacientu vstavijo prototip začasnega zoba, tega pa v dveh mesecih nadomestijo s trajno zobno rešitvijo. Rezultat je fiksna proteza, ki se po videzu ne razlikuje od naravnih zob. Ortoimplant Dental SPA storitve namreč izvaja po standardu TITAN/GRADIA »GC« ter tako zagotavlja najvišjo kakovost in estetsko popolnost, ki ju je z drugimi materiali težko doseči.

Sedacija prežene strah

Obisk zobozdravnika je lahko resnično prijetno doživetje brez kakršnih koli misli na strah in bolečine, saj se s sedacijo pacientu zagotavljata večja varnost in udobnost, zmanjša se število obiskov zobozdravnika, zobozdravniški ekipi pa se omogoči učinkovitejša izvedba posega ob višji stopnji kakovosti.

Odsotnost strahu in vseh spremljajočih čustev dosežemo z uporabo zdravil, tako stanje pa imenujemo sedacija. »Minimalna sedacija pomeni minimalno zmanjšano raven zavesti, povzročeno z zdravili, ki ne vpliva na pacientovo zmožnost neodvisnega in zavestnega dihanja. Ohranjena sta normalen tip in možnost pogovora med posegom. Mogoče so težave z ravnotežjem, taka zdravila pa ne vplivajo na delovanje srca in pljuč. Poleg tega ni neželene izgube zavesti, občutek zaspanosti pa mine zelo hitro, približno dvajset minut po posegu,« razloži dr. Trampuš.

Zmerna sedacija pa se uporablja pri težjih in daljših posegih. Z zdravili, ki se dajejo intravenozno, se spremeni raven zavesti. Pacient je zaspan in težje govori, vendar se kljub temu odziva na govorna in tipna sporočila zobozdravnika ter pri tem ni prestrašen ali zbegan. Diha samostojno, normalno delovanje srca pa je ohranjeno. Pacient se včasih ne spomni posega, poleg tega pa v zvezi z obiskom zobozdravnika nima neprijetnega občutka.

»Sedacija je torej stanje zmanjšane zavesti, ki ga dosežemo z uporabo določenih zdravil, ki delujejo na centralno živčevje in je pod popolnim nadzorom anesteziologa. Uporablja se pri večjih in težjih zobozdravstvenih posegih, ki trajajo dlje kot dvajset minut. Najpogosteje gre za radikalnejše in bolj boleče posege, zlasti implantološke in druge kirurške posege, pri katerih mora biti pacient pri miru,« pojasni dr. Trampuš in doda, da je sedacija zlasti priporočljiva pri pacientih, ki so zelo prestrašeni, tudi če gre za manjše strahove.