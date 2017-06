Kakšno si želi?

»Če sem kul punca, sem privlačna, genialna, duhovita ženska, ki obožuje nogomet, poker, umazane vice in riganje, ki je nora na računalniške igrice ... Kul punce se nikdar ne razjezijo, le smehljajo se žalobno, ljubeče in svojim moškim dovolijo, da počnejo, kar se jim zahoče ... Moški dejansko verjamejo, da take punce obstajajo. Mogoče so v zmoti, ker se je toliko deklet pripravljenih sprenevedati, da so take ... Moški bi rad kul punco, ki obožuje vse oslarije, ki so všeč njemu, in se nikoli ne pritožuje ...« Kdor je bral napeti roman Ni je več, ki je izpod peresa Gillian Flynn osvojil literarni svet in pozneje tudi Hollywood, zelo dobro pozna odlomek, marsikdo pa se od takrat sprašuje o resničnosti zgornjih vrstic. Torej, kakšne ženske so moškim dejansko všeč?









V razpravo se je vključilo več ameriških zakonskih terapevtov in psihologov in pri mnenju so si bolj ali manj enotni. Če denimo trdimo, da moški v partnerici iščejo predvsem še enega prijatelja, pajdaša, imamo le delno prav, se strinjajo. Mnogim namreč na videz diši misel, da bi njihova izbranka strastno oboževala nogomet in videoigrice ali kakšno drugo prislovično moško postransko dejavnost, takšne družbe se ne bi verjetno branil nihče. A vendarle, ali bi si s takšno žensko ustvarili zrel partnerski odnos? Malo verjetno, opozarjajo strokovnjaki, ki ocenjujejo, da moškim prijateljskega druženja običajno ne manjka, zato pri partnerici praviloma iščejo globljo vez. Njihova izbranka mora biti načeloma dobra poslušalka, ljubeča in razumevajoča oseba. In seveda, zagreta za posteljo, kjer se izpopolnjujeta, ustvarjata dragocene spomine in gradita prihodnost. Če ji je pri vsem tem všeč še nogomet, toliko bolje, a če ji ekipni športi preprosto ne dišijo, to nikakor ne bo zaznamovalo njunega odnosa.









Si želijo obsedenke s seksom? Hm, zanesljivo sanjarijo o ženski, ki bi bila pripravljena izpolniti vse njihove želje med rjuhami, a je jasno, da od partnerice ne pričakujejo, da bo uresničila njihove najbolj umazane fantazije. V partnerskem odnosu kaj kmalu postane jasno, kateri položaji in kakšno početje ustrezajo v postelji moškemu in ženski, s te podlage pa skupaj raziskujeta naprej – vse v skladu z željami obeh. Fantazije pa ostanejo – fantazije.









Ženska naj bo seksi in razumevajoča. Prva zahteva je seveda povsem subjektivne narave, tu nimamo v mislih manekenske postave, temveč takšno, ki je po okusu posameznika. Zanimivo pa je, da si velika večina moških, tako kažejo raziskave, želi predvsem žensko, ki bi jih razumela v vsakih okoliščinah. Ki bi jih poznala v globino duše in spoštovala ter ljubila takšne, kakršni so. In ki bi bila samozavestna, pristna in iskrena, kar je – skrajno seksi, poudarjajo izkušeni strokovnjaki. In najbolj kul, če se vrnemo k citatu iz uvoda.





In kakšne so kul punce po okusu Slovencev? Za mnenje smo povprašali Klemna Bunderlo, radijskega voditelja in pevca.