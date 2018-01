Kako v službi ostati živ

Po besedah univ. dipl. pedagoginje in andragoginje Snežane Kragelj v težavnih odnosih na delovnem mestu živi kar 95 odstotkov svetovne populacije. Mnogo ljudi poka od ponosa, ker smo iz nekdanjih divjakov postali civilizirani, a prav to nas je hkrati odtujilo, na nek način poneumilo. Nekoč močne, pristne vezi v klanih in družinah so raztrgale zahteve razvijajoče se globalne tehnologije, ko več časa preživimo s sodelavci kot z bližnjimi – zasebno. Svoje občutke večkrat delimo in izražamo v službi ali z znanci kot v krogu družine in prijateljev. Prav zato je še toliko bolj pomembno, da na delovnem mestu tkemo vezi, ki nas ne uničujejo – bodisi duševno bodisi telesno. Kopico zanimivih podrobnosti smo izbrskali v knjigi iz založbe Chiara z naslovom Delo s teboj me ubija – Izpletite se iz čustvenih pasti na delovnem mestu avtoric Katherine Crowley in Kathi Elster.









Čustveno naporni šefi



V prvi vrsti se velja izogibati navidezno dobronamernim, hihitajočim se posameznikom, ki so v resnici zagrenjeni ciniki, saj manipulirajo, napadajo in se posmehujejo vsemu, kar štrli iz njihove cone udobja oziroma polja dojemanja ter tako v resnici rušijo najbolj zdrave ideje in rešitve. V odnosu s takšnimi osebami pogosto nezavedno prevzamemo vloge, ki hromijo naš osebni napredek in nam uničujejo zdravje. Tega se je dobro zavedati, še preden je prepozno. Najprej si poglejmo nekaj najmanj prijetnih tipov šefov in kako se rešiti iz pasti na delovnem mestu, ki nam jih nastavljajo, namerno ali podzavestno. Obstajata dve različni vrsti čustveno napornih nadrejenih – težavni in ekstremni.









Težavneži – strahovi in zdravila



Šefi, imenovani težavneži po značaju niso hudobni, temveč so le čustveno ali psihološko omejeni. Delujejo na podlagi nekega svojega temeljnega strahu ali prepričanja. Poznamo štiri podvrste težavnih šefov: izogibalca, sledi mu delujoči po načelu »Ubij kurirja!«, t. i. sveto kravo in očarljivega lažnivega kljukca. Izogibalec se boji vseh oblik nasprotovanja in prepirov. V tem primeru lahko njegov podrejeni najde zdravilo odnosa tako, da se domisli svojih rešitev in sam vodi proces. Šef, delujoč po načelu »Ubij kurirja!« ne mara prejemanja težavnih informacij. V tem primeru so zdravilna redna srečanja in pogosto komuniciranje, da ne prihaja do presenečenj. Šef, poimenovan sveta krava, trepeta pred tem, da bi odkrili njegovo nesposobnost. Podrejeni mora zato z njim deliti zasluge oziroma se naučiti, kako jih vključiti v svoje načrte. Očarljivega lažnivega kljukca je strah, da se bo zmaga izmuznila, če bodo zaposleni igrali po pravilih. Zdravilo za osebo, ki mu je podrejena, je sklepanje dobrih kupčij zase.









Druga stopnja – usodni ekstremneži



Ta tip vodilnih je slaba novica za vse, ki sanjajo o čudovitih odnosih na delovnem mestu. Ekstremni šefi so namreč nezmožni prave empatije do drugih in podrejeni se znajdejo v nemogočem, tako rekoč brezizhodnem položaju. Gre za usodni odnos, iz katerega se je mogoče izviti, če sledimo štirim korakom: zaznavanju tega, v kaj smo se v resnici zapletli, odklapljanju oziroma sprejemnaju dejstva, da druge osebe ne moremo spremeniti, depersonaliziranju oziroma neobremenjevanju zaradi obnašanja druge osebe ter soočanju – kovanju načrta, s katerim zaščitimo sebe, odnos pa obvladamo.









Od egomanijaka do kradljivca zaslug



Hkrati moramo vedeti, da zdravila, ki bi nevtraliziral ekstremne šefe, ni, razen tega, da damo odpoved in se zaposlimo kar najdlje od njih. Tako kot pri težavnih šefih, tudi v tej skupini poznamo štiri podvrste, pri katerih je dobro vedeti, česa se držijo kot pijanec plota oziroma kaj moramo kot podrejeni sprejeti. Prvi, t. i. nadzirajoči egomanijak nam v resnici nikoli ne bo dovolil zasijati. Drugemu tipu, imenovanemu odsotnež, je vseeno in ne bo opravil svojega dela oziroma tega, kar bi moral. Tretja podvrsta ekstremnega šefa je nezadovoljnež, ki mu ni mogoče ugoditi in bo vedno našel kaj, s čimer ne bo zadovoljen. Četrti ekstremnež med vodilnimi pa je kradljivec zaslug, ki ob kraji zaslug za delo drugih ne čuti niti trohice obžalovanja.





