Kako sem sama odpravila predrakave spremembe

Diagnoza

Konec septembra 2015 sem dobila izvid PAP brisa CIS/CIN 2 in 3 in virus HPV 16. Izvidi brisa pomenijo lezije, predrakaste spremembe materničnega vratu. K teži zaskrbljenosti rezultatov je pripomogla še okužba s humanim papiloma virusom (HPV) 16, ki predstavlja visoko tveganje za raka na materničnem vratu. Ob padcu imunskega sistema virus veselo deluje in povzroča vnetja ter raka.

Iz povzetega sem razbrala, da je moje stanje resno. Ginekologinja me je potrepljala po rami in me žalujoče gledala. Rekla mi je, naj se naročim še na biopsijo, da dobim točne rezultate, saj je po kolposkopiji bila mnenja, da je možnost rakavih sprememb. V nadaljevanju mi je pojasnila, da pacientkam s tako diagnozo pogosto odstranijo maternični vrat, kar seveda pomeni, da otrok ne bi mogla imeti. Šokirana in žalostna sem odšla iz ordinacije.

Bila sem zelo presenečena, da se mi kaj takega lahko zgodi, saj sem bila mnenja, da zelo skrbim za svoje zdravje (vegetarijanka, rekreativna športnica, izvajam terapije energijskega zdravljenja). Vendar sem videla, da lahko še bolje poskrbim zanj, in se zavedala tudi drugih možnih vzrokov. Bolezen ni nikoli samo fizične narave in nekje podzavestno in zavestno jo kreiramo tudi sami. Odločila sem se, da bom delala tudi na tem.

Na biopsijo nisem šla takoj, ampak sem se odločila počakati vsaj tri mesece in krepiti imunski sistem, da bo ta sam začel miriti vnetje, izpodbijati lezije in obnavljati maternični vrat. Nima smisla »vnetja« takoj izrezati. Saj se lahko čez leto dni lezija ponovi in potem čez leto še ena in tako obiski ginekologa prerastejo v nočno moro. Dokler je naše telo zakisano in polno nakopičenih strupov, je rodovitno polje za bakterije, viruse, parazite in bolezni.









Kaj lahko naredim jaz?

Sama sem razmišljala o tem in se vprašala, kako zvišati imunski sistem, da se bo začel proces samozdravljenja in bo virus manj aktiven, morda celo uničen.

Lotila sem se raziskovanja in kmalu prišla do odgovora. Iz telesa bom morala odstraniti vse strupe, ga razkisati in okrepiti črevesno floro.

Tudi sama imam veliko znanja o naravnem zdravljenju in prehrani, tako da sem vedela, kje začeti iskati rešitve. V spodbudo sta mi bila tudi Allison Goddess in pa kolumbijski zdravnik z dolgoletnimi izkušnjami Alejandro Segebre, ki odlično pojasni, kaj so lezije na materničnem vratu in kako zdraviti tako lezije kot virus HPV. Sam ima pri tem že dolgoletne izkušnje.

Načela naturopatije

Moj cilj je bil aktivirati proces samozdravljenja, krepitev imunskega sistema, ki potem sam premaga bolezni oz. obnovi bolne in okužene celice.

Jedla sem vegansko prehrano, občasno sem si privoščila morske ribe in dvakrat na dan pila sveže stisnjene sadne in zelenjavne sokove. Uživala sem ekološko pridelano hrano, nič alkohola, kave, sladkorja, mlečnih izdelkov, bele moke, predelane hrane …

Jedilnik sem oblikovala po načelih naturopatije: za zajtrk naravno sladko oz. sadje, za kosilo žita (kvinoja, amarant, polnozrnati riž, ovseni kosmiči, ajda, proso) z zelenjavo in za večerjo beljakovine (stročnice: čičerka, leča, fižol, grah; včasih ribe) s strokom sveže strtega česna in zelenjavo. Zraven sem jedla alge, avokado in oreške.

Sadnemu smutiju za zajtrk sem dodala ašvagando (ali pa mako) in žlico lanenega olja.









Soda bikarbona in kis

Samo prehrana ni dovolj. Vzroki bolezni se poleg slabe prehrane skrivajo tudi v toksičnosti telesa. V telesu se kopiči mnogo strupov, ki jih dobivamo z umetno pridelano in predelano hrano in industrijskimi izdelki. Če tega ne odstranimo, nas kljub zdravi prehrani ti strupi kisajo in nižajo imunski sistem.

Tako sem prenehala uporabljati vse industrijske negovalce teles. Namesto šampona sodo bikarbono in kis, naravno zobno pasto, namesto krem pa naravna olja in kokosovo mast. Nič več vode iz plastenk, teflonske ponve, kupila sem si filter za vodo in si dala varno odstraniti vse amalgamske zalivke.

Toliko v vednost; kokosovo maslo je tudi odličen lubrikant, ki pomaga vzdrževati zdravo vaginalno floro.

Čiščenje telesa

Čiščenja oz. razstrupljanja telesa sem se lotila v več korakih. Najprej sem tri tedne pila zeolit, potem še tri tedne glino. Kasneje sem začela probiotično kuro. Probiotiki najprej zdravijo želodčno in črevesno floro (kjer je 60 odstotkov imunskega sistema) in potem še urogenitalni del. Jedla sem tudi kapsule alge klorela, saj iz telesa absorbirajo strupe. Potem sem naredila dieto za čiščenje jeter.

Naslednji korak je bil kavni klistir. Namen kavnega klistirja je razstrupljanje jeter in ne čiščenje črevesja. Klistirala sem se enkrat dnevno. Ponavadi opoldan. Kavni klistirji odstranijo iz telesa ogromno strupov in čistijo kri. Po vsakem klistirju sem se počutila bolje, pomirjena in sveža. Ne samo da so strupi počasi odhajali, tudi potlačeni čustveni strupi; jeza in zamere so šli z njimi.

Zraven strupov se v bolnem telesu pogosto skrivajo paraziti. Tako sem naročila pripravek proti parazitom in kapsule jedla dober mesec.









Napitki

Da sem pospešila alkaliziranje telesa, sem tri mesece na tešče spila kozarec vode s pol žličke sode bikarbone in sok iz polovico limone. Po treh mesecih pa napitku nisem več dodajala sode, ampak samo še limono.

K vsemu sem dodala še dodatke, prehrano ali superživila, ki delujejo tako proti raku kot krepijo ženske spolne organe. Občasno sem jedla kapsule vitaminov B, cink, kalcij z magnezijem in selen (ali tri brazilske oreščke na dan). Za dobro zdravje ženskih spolnih organov je priporočljivo tudi uživanje svetlinovega olja.

Ob vsem pa je tukaj še najboljši nasvet naših babic, plahtica. To čudovito zelišče je zelo dobrodošlo za vse »ženske težave«. Nekaj mesecev sem ga pila liter do dva na dan.

Kave nič več

Z jedilnika sem odstranila priljubljeno kavo, saj kisa telo, in jo zamenjala z zelenimi in ingverjevimi čaji, na katere sem se kmalu tako zelo navadila, da kave sploh nisem več pogrešala.

Ko sem tri mesece sledila dietam, vsak dan pol ure tekla ali imela enourno hitro hojo in izvajala krajše meditacije, sem videle že prve zunanje znake. Prej suha koža po telesu je postala sveža in sijoča, malo sem shujšala, počutila sem se bolj polna energije, bolje sem spala, izboljšala se mi je prebava, umiril se mi je pritisk, saj sem pred tem pogosto trpela zaradi nizkega krvnega tlaka in mi ga niti kava vedno ni dovolj zvišala.

Potem sem dobila po pošti paket iz Kitajske: čaj jiaogulan. Kitajsko zelišče, ki zdravilno učinkuje na celotni organizem in menda celo ubije virus HPV. Vsak dopoldan sem spila tri skodelice omenjenega čaja. Je odličnega okusa, malo poživlja, kot naravno sladkan zeleni čaj. Kmalu po njegovi uporabi sem opazila, da so mi začele izginjati bradavice po rokah, herpes na ustih se mi je nehal pojavljati.

Ob vsem tem sem bila tudi bolj pozorna na svoje misli in opazovala, kdaj delujem sama proti sebi – iskala sem vzroke in rešitve. Tako sem počasi tudi »čistila« podzavest, odpuščala in se učila biti boljša do sebe. Terapevtsko pa je name deloval že celoten proces poslušanja telesa, čiščenja, zdrava prehrana in pa umirjeno ustvarjalno okolje, ki sem si ga privoščila ob vsakodnevnem slikanju.









Ponovni pregled in ozdravitev

Po skoraj pol leta terapije sem prišla h ginekologinji na pregled oz. biopsijo. Vzela je vzorce in jih poslala na pregled. Rezultati biopsije so navajali manjše spremembe, nič resnega, in ginekologinja je rekla, da spadam med 20 odstotkov žensk, ki se jim lezije zmanjšajo, v 80 odstotkih pa napredujejo v raka. Potem je rekla, če me ne bi pred pol leta videla, bi mi sedaj rekla, da sem popolnoma zdrava.

Iz ordinacije sem odšla presrečna, odleglo mi je. Izpeljala sem veliki projekt. Počutila sem se močno in občudovala telo, kako močno regenerativno sposobnost ima, če mu le damo možnost, da se samo okrepi.

Popotnica

Svojo zgodbo sem se odločila deliti naprej, saj lahko marsikateri ženski, ki se znajde v podobni situaciji, odpre pot samopomoči.

Ob vsaki slabi diagnozi in še bolj ob virusu HPV se v nas zariše občutek krivde, želela bi si biti še nedolžna, da se te nobena bolezen ne bi dotaknila. Pa vendar ni rešitev v tem. V življenju potrebujemo izkušnje in tudi telo jih potrebuje. Vsaka bolezen je čudovita priložnost, da se telesu še zviša odpornost in da krepimo tam, kjer to najbolj potrebuje.

Naravna okrepitev in zdravljenje mojih ženskih organov sta okrepila tudi žensko v meni, vrnila sta ji moč in vitalnost in jo naredila samozavestnejšo.