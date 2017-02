Kako se znebiti motenj dihanja med spanjem

Naporen delavnik, domača opravila, druženje z najbližjimi, druge aktivnosti, uporaba mobilnih telefonov in računalnikov ter pretirano razmišljanje tik pred spanjem vodijo v pomanjkanje spanca, utrujenost, razdražljivost. Nekateri ljudje ponoči tudi glasno smrčijo, hlastajo za zrakom ali celo za daljši čas prenehajo dihati. Možno je, da so vzrok za to obstruktivne apneje, ki imajo lahko resen negativen učinek na zdravje. Ker se ljudje s to motnjo med spanjem nezavedno prebujajo in so zato čez dan zaspani in nerazpoloženi, so tudi pogosteje udeleženi v prometnih in delovnih nezgodah. Če se tako stanje nadaljuje, ga lahko začnejo spremljati še zvišan arterijski pritisk, motnje srčnega ritma, ateroskleroza, hiperholesterolemija, glavoboli, motnje razpoloženja (depresije) in spolnih funkcij.

Zakaj nastanejo obstruktivne motnje dihanja

Obstruktivne motnje dihanja nastanejo zaradi zožitve v področju zgornjih dihal. Zato ob vdihu vibrirajo mehka tkiva, kar povzroča značilen zvok smrčanja. Ob tem pa se lahko dihalna pot tudi popolnoma zapira. Ker se v krvi raven kisika zniža, raven ogljikovega dioksida pa naraste, se sprožijo obrambni mehanizmi pred zadušitvijo, kar lahko v daljšem časovnem obdobju vodi v razvoj različnih bolezni.

Diagnostika in zdravljenje

Takšne motnje dokažemo s poligrafijo spanja. Na telo preiskovanca se namesti poseben aparat, ki med spanjem zbira podatke o načinu njegovega dihanja, položaju njegovega telesa in vsebnosti kisika v njegovi krvi. Preiskavo izvajajo posebej zanjo specializirane pulmološke ambulante. Bolnikom, pri katerih je bolezen že napredovala, zdravniki največkrat predpišejo terapijo s pozitivnim tlakom. Tako se bolniku med spanjem s pomočjo aparata v dihala vpihuje zrak, ki preprečuje, da bi se dihalna pot sesedla. Tovrstna oblika zdravljenja je učinkovita, vendar jo številni bolniki težko prenašajo. Možno pa je tudi kirurško zdravljenje. Pred posegom je treba ugotoviti, kateri del dihal je zožen, da ga kirurg lahko preoblikuje. Mag. Matej Delakorda, specialist otorinolaringolog, ki se ukvarja s kirurgijo motenj dihanja med spanjem v Splošni bolnišnici Celje in Medical centru Rogaška, pravi, da je kirurgija na tem področju v zadnjih letih zelo napredovala. Številne bolnike je možno po opravljeni diagnostiki s sorazmerno enostavnim posegom v splošni anesteziji popolnoma pozdraviti ali njihove težave znatno omiliti. S tem lahko ustavimo proces, ki je za telo škodljiv in ki se z leti sicer poglablja. Svetuje, da vsak bolnik, ki meni, da ima težave z dihanjem med spanjem, obišče otorinolaringologa, specializiranega za to področje.

Alternativa tradicionalnim oblikam zdravljenja

Na trgu pa so na voljo opornice proti smrčanju , s pomočjo katerih se med spanjem spodnja čeljust pomakne naprej. Preden gremo spat, opornico vstavimo v usta, kar spremeni položaj jezika in drugih tkiv ter omogoči nemoteno dihanje. Zdravljenje z njo je posebej učinkovito pri lažjih oblikah bolezni, hkrati pa je tudi pomembna alternativa za tiste, ki drugih načinov zdravljenja ne prenašajo.

Dodatni nasveti

Obstruktivne motnje dihanja med spanjem so močno povezane s povišano telesno težo, zato lahko vsak bolnik s hujšanjem težave opazno zmanjša ali celo odpravi. Pogosto pomaga spanje na boku, odsvetuje pa se uživanje alkoholnih pijač, pomirjeval ali uspaval pred spanjem.