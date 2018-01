Kako se za vedno znebiti dlačic

Poznamo celo paleto metod odstranjevanja dlačic. Take, za katere porabimo malo časa, so neboleče, a delujejo le na kratki rok, in tiste, za katere odštejemo več denarja in imajo trajnejši učinek, a številne druge pomanjkljivosti.

Zakaj se običajne (d)epilacijske metode ne obnesejo

Z voskom, depilacijskimi kremami in britvicami dlačice sicer hitro odpravimo, a ne mine dolgo, ko začnejo zopet poganjati in učinek uporabljene metode se hitro razblini. Nekatere ob tem rastejo v nasprotno smer in niti ne predrejo površine kože, zaradi česar lahko nastanejo izpuščaji ali bolečina; v skrajnem primeru se lahko mesto vraščene dlake celo zagnoji. Za trajnejšo odstranitev dlak nato posežemo po elektrolizi ali laserskih posegih, ki so sicer zanesljivejši, a imajo druge pomanjkljivosti – elektroliza je zamudna in precej boleča, laserska terapija pa ni le draga, temveč tudi dermatološko neprimerna za večino tipov kože in dlačic.

Inovativnost fotoepilacije

Rešitev je sodobna in cenovno dostopnejša metoda, ki se opravlja s pomočjo intenzivne pulzirajoče svetlobe (IPL). Pri nas je ena redkih, ki uživa tudi podporo zdravnikov, saj je primerna tudi za pravkar porjavelo kožo, za praktično kateri koli del telesa, dolžino, debelino in barvo dlačic; je neboleča, kože pa ne izpostavlja nevarnostim stranskih učinkov. Postopek fotoepiliranja poteka po principu selektivne fototermolize. Melanin v dlačici vpije svetlobo, ki jo oddaja aparat in jo pretvori v toploto. Ta nato po dlačici doseže mešiček in pregreje celice, ki ji omogočajo rast.

Kako deluje

Tako kot pri drugih podobnih posegih je treba tudi postopke fotoepilacije večkrat ponoviti. Prvih nekaj ponovitev se izvaja na pet ali šest tednov. Očitni rezultati so vidni že takoj po prvem obisku kozmetičnega salona, saj izpade že 60–80 % dlačic. Tiste, ki spet zrastejo, so veliko tanjše in svetlejše, po zaslugi IPL-tehnologije pa se ne vraščajo in tudi morebitno poškodovana koža se regenerira. Z vsakim postopkom jih je manj, dokler ne dosežemo za do 80- do 90% manjšo poraščenost. Po tem za vzdrževanje želenega rezultata zadostujeta le še tretma ali dva na leto.

Kako do nje

Fotoepilacijo si lahko privoščite v enem od desetih salonov Nomasvello po Sloveniji, ki so eni redkih, ki lahko postopek odstranjevanja dlak brez omejitev opravljajo tudi na porjaveli koži, poleg tega pa slovijo po ugodnih enotnih tarifah. Vsaka nova stranka lahko storitev testira na brezplačnem poskusnem tretmaju. Pri pridobivanju kontaktov (gl. obrazec spodaj) bodo vsem strankam ob nakupu tretmaja fotoepilacije vsaj enega (novega) predela podarili en tretma fotoepilacije MINI predela. Ker gre za nakup novega predela, velja tako za nove kot za obstoječe stranke. Za prvo fazo fotoepilacije so najprimernejši prav najhladnejši meseci, zato lahko s pripravami na brezskrbno, zapeljivo poletje začnete še danes.



