Zvezdniki o zvezdnikih: kako se poljubljajo?

Kirsten Dunst in Tobey Maguire sta se z narobe obrnjenim poljubom v Spidermanu zanesljivo zapisala v zgodovino, toda ozadje romantičnega trenutka je bilo vse prej ko prijetno, je zaupal glavni igralec: »Visel sem z glavo navzdol, lilo je kot iz škafa in ves čas mi je dež tekel po nosu. Ko pa je Kirsten odmaknila mojo masko in me poljubila, sem ostal še brez zraka.«









Le kdo ne pozna nanizanke Kako sem spoznal vajino mamo in le kdo ni navdušen nad Lily in Marshallom! A kot kaže, sta igralca začela svojo zvezo na malih zaslonih na precej majavih tleh, namreč, Alyson Hannigan ni hotela poljubiti Jasona Segla – ker je zaudarjal po cigaretnem dimu! No, Jason je iz spoštovanja do soigralke celo prenehal kaditi, Alyson pa je seveda tudi neizmerno hvaležen za spodbudo.









Poljub z Bradom Pittom je za marsikoga fantazija, zato je verjetno težko razumeti, da se njegove ustnice nekomu naravnost upirajo. Kirsten Dunst je med njimi, kar je povsem razumljivo, saj jih je štela komaj dvanajst, ko je zvezdnika cmoknila na ustnice. »Vsi so mi govorili, kakšno srečo imam, da sem lahko poljubila Brada Pitta, meni pa je bilo nagnusno,« se je v intervjuju spomnila Dunstova.









Poželjiva Marilyn Monroe je očarala mnoge, no, Tonyja Curtisa očitno ne. Poljubljanje v Nekateri so za vroče ni bilo niti najmanj vroče, naj bi povedal igralec, ki naj bi med snemanjem zgrožen izjavil, da se je počutil, kakor da bi poljubil Hitlerja! Da je izjava laž, je pozneje zatrjeval Curtis, toda mnogi povedo, da je neokusna opazka resnično prišla iz njegovih ust …









Naklonjenost med Hermione Granger in Ronom Weasleyjem je bila iz filma v film očitnejša, zato so oboževalci že glasno navijali za poljub na platnu. Toda Emmi Watson sploh ni bilo enostavno, se spominja zvezdnica, in ker je hotela čim prej opraviti z nadležno nalogo, naj bi ubogega Ruperta Grinta nič hudega slutečega kar zalezovala in prepričevala, naj se vendarle že lotita dela.









Kate Hudson se zdi kraljica romantičnih komedij, toda njeni soigralci povedo, da jim svetlolasa lepotica rada zagode. Med snemanjem Punce najboljšega prijatelja naj bi se najedla čebule in Danu Cooku tako naložila kar zahtevno in skrajno neprijetno nalogo.









»Harrison Ford je najprijaznejši človek na tem planetu – ampak se ne zna poljubljati pred kamerami. Preprosto ne gre,« je poljubljanje svojega dobrega prijatelja komentirala oskarjevka Helen Mirren, njene izjave pa so potrdile tudi številne druge Fordove soigralke.









Tomu Cruisu priljubljenost vse bolj upada, po izjavi Thandie Newton pa ne bo nič bolje. Igralka, ki je s hollywoodskim lomilcem src združila moči v Misiji nemogoče, je takole povedala: »Poljubljati se s Tomom Cruisom je bilo nekako – nagnusno in mokro.«









Bil je prehlajen, zatorej mu lahko oprostimo. Robert Pattison je v Vodi za slone neprijetno presenetil soigralko Reese Witherspoon s polnim nosom in neprijetnim zadahom, kar je igralka opisala kot »nič kaj prijetno in privlačno«.









Niti Bradley Cooper se ne more ravno pohvaliti s svojimi poljubi na platnu, na trdna tla ga je med snemanjem drame Za dežjem posije sonce namreč postavila mnogo mlajša Jennifer Lawrence. Ta ga je diskretno opozorila, da so njegovi poljubi preveč mokri. »Tega si resnično ne želiš slišati. To pač ni kompliment!« je kritiko sprejel Cooper in očitno izboljšal svoj nastop, saj sta z Jennifer skupaj nastopila še trikrat. Toda težave ima očitno tudi J.Law, kot je zaupal Josh Hutcherson, naj bi bili poljubi slovite mlade oskarjevke v Igrah lakote nekoliko »slinasti«.









Angelina Jolie žanje pohvale zaradi svojega seksapila že leta in leta, toda pri zvezdnici le ni vse tako popolno. Kot je zaupal James McAvoy, so bili njuni poljubi »nenavadni, potni in nič kaj prijetni«.









Hladen tuš je doživel tudi sloviti Leonardo DiCaprio, ki ga je okrcala soigralka iz Plaže leta 1997. Virginie Ledoyen je takole povedala: »Leonardo je čudovit moški, a za ljubimca si ga resnično ne bi želela. Pri njem ni nobene strasti, nobenih občutkov. Poljubov se sploh ne spomnim.«









V svojem duhovitem slogu je Woodyja Allena opisala Helena Bonham Carter: »Takoj mi je povedal, česa si med poljubljanjem ne želi. Izmenjave tekočin, kar se mi je zdelo malce žaljivo. Sploh glede na to, da sam ne vloži nikakršnega truda v poljub. Kakor da bi poljubljala Berlinski zid.«