Kako naj odpravim gubice ob ustih?

Pred letom sem si dala urediti zobe in od takrat opažam, da imam zelo globoke gubice predvsem nad zgornjo ustnico proti nosu pa tudi pod spodnjo ustnico. Vsekakor precej bolj izrazite kot na drugih delih obraza. To me vedno bolj moti in me tudi postara. Imam 58 let. Zaradi tega sem poskusila kar nekaj posegov; od pomlajevanja z lastno plazmo do botoksa in polnil, vendar z rezultati nisem bila zadovoljna. Pri pomlajevanju s plazmo ni bilo nobenega učinka, pri botoksu in polnilih pa me je motilo ob šobljenju ust. Razmišljati sem začela tudi o face liftu, če bi bilo stanje po njem boljše. Kaj pravite na to vi?

Vera s Štajerske