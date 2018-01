Kako naj možu stojim ob strani med žalovanjem?

Mož potrebuje le čas

Trenutek, ko umre draga oseba, je začetek žalovanja in bolečina tistih, ki so doživeli izgubo, je pogosto neizmerna. Udarec usode pusti posledice in rane, ki ob takšni izgubi nastanejo, potrebujejo svoj čas za celjenje.

Ljudje zelo različno doživljamo izgubo in se z njo spopadamo. Enim jo uspe preboleti hitreje, drugi zanjo potrebujejo več časa. Bolečina vašega moža je trenutno prevelika in ni se (še) pripravljen pogovarjati o njej. Ker je takšno vedenje za vas nekaj nepričakovanega, ste neprijetno presenečeni. Toda zavedajte se, da sprememba v njegovem vedenju ni naperjena proti vam. Ne jemljite tega osebno. Mož potrebuje čas in prostor, da bo prebrodil šok ob izgubi in ustvaril dovolj močan občutek varnosti, da spregovori o svoji bolečini. Napisali ste, da redko kaže čustva. Torej z njihovim izražanjem nima veliko izkušenj. Morda mu to sproža neprijetne občutke, zato mu je treba dati prostor in počakati, da sam izbere pravi trenutek. Bodite potrpežljivi. Verjamem, da vam ni lahko, sploh ker je tudi vam njegova babica veliko pomenila in ste jo imeli radi. Če bo za vas pretežko, si poiščite primerno sogovornico ali sogovornika, ki vam bo pomagala prebroditi prehodno obdobje. Ne dovolite, da se vas ob čustvih žalosti zaradi izgube drage osebe polastijo še boleča čustva, ki se rojevajo iz trenutno disharmoničnega partnerskega odnosa. Zavedajte se, da vas mož nima nič manj rad, toda preplavljen je z bolečimi čustvi izgube, ki so potisnila ob stran nežna čustva, ki jih goji do vas. Ko bo žalost izgubila svojo ostrino, bodo ta čustva spet prišla v ospredje. Intenzivno žalovanje moža bo trajalo nekaj mesecev. Če bo dlje, vam svetujem, da z njim sprožite pogovor o tej temi. Daljše žalovanje lahko namreč slabo vpliva na njegovo psihofizično počutje in lahko vodi v bolezen. Ko bo spregovoril, bodite pozorni na vsebino njegove pripovedi. Če boste začutili, da še vedno ni sprejel babičine smrti in je ni odžaloval, potem ga boste morali pripraviti, da se obrne po pomoč na koga, ki je za to strokovno usposobljen.

Iz vaše pripovedi je čutiti veliko stisko, v kateri ste, in iskreno mi je žal za izgubo, ki vas je doletela. A ne predajajte se melanholičnim čustvom. Ko bo mož odžaloval izgubo in se sprijaznil z njo, bo spet vse po starem. Vse dobro vam želim.