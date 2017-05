Kako mi gre na živce!

So stvari, na katere nas nič ne more pripraviti: udarijo nas kot strela z jasnega in nam vzamejo sapo. In kmalu ugotovimo, da bo to naš nov vsakdanjih. Od neokusnega čohljanja po modih do umazanih nogavic, ki se kar množijo. Življenje z moškim je pač izkušnja, ki marsikdaj zahteva posebno spretnost in predvsem obilo potrpljenja. Pri reviji Men's Health so opravili zanimivo raziskavo, kaj ženske najbolj spravlja ob živce in katere navade je preprosto nemogoče izkoreniniti. Pa si poglejmo.

Neskončno ukvarjanje z video igricami. Le kako je lahko buljenje v zaslon, kjer se dogaja sicer napeta, a vendarle virtualna zgodba, zanimivejše od novega seksi spodnjega perila njegove izbranke?!









Občudovanje samega sebe med vadbo. Saj so mišice mikavne, a vendarle ni nič kaj privlačno opazovati moškega, ki je tako neznansko zadovoljen sam s sabo pred ogledalom!









Umazana oblačila. In to tista, ki so že počivala v košu za umazano perilo! Je res tako težko vzeti čista oblačila iz omare? Je res treba majico ponositi, dokler ne začne oddajati cele palete vonjav?









Zakrivanje vonjav s parfumom. Še huje, kakor jemanje umazanih kosov iz koša za perilo, je parfumiranje zaudarjajočih oblačil, da bi zakrili vonjave!









Zanemarjanje krožnika. Le kakšen užitek je uživati hrano z lastnih prsi? To je rezultat navadne lenobe in nespoštovanja hrane, posledice teh pa so potem jasno vidne na podrobljenem kavču.









In kaj nam torej preostane? Takšne navade je nemogoče vzljubiti, tako pa tudi ubiti. Včasih se je zavoljo živcev bolje sprijazniti in jezo prihraniti za druge čase in prilike. Pa saj imajo toliko drugih, dobrih lastnosti … Če pa želite bika zagrabiti za roge, je morda čas za eksperiment: teden dni oponašajte partnerjevo vedenje, kot je poskusila ameriška komičarka Natasha Pearl Hansen, menda se obrestuje! Kot pravijo mnogi, moški veliko raje gledajo kakor poslušajo ...