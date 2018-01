Kako kraljevi vzgajajo otroke?

Kakšni so starši, ki nosijo kraljeve nazive, ne hodijo v redno službo, so pa v službi javnosti in podanikov? Kakšno je odraščanje v družini, ki jo pozna ves svet? Kot pravita najbolj priljubljena britanska zakonca, princ William in vojvodinja Kate, ki bosta spomladi družino povečala še za enega člana, si pri vzgoji otrok prizadevata, da bi bila kar se da običajna starša, z nogami trdno na tleh. In to jima menda tudi odlično uspeva, kajti princ George in princesa Charlotte kljub naslovom in premoženju uživata v nadvse preprostih in običajnih otroških radostih.