Kako bo ime novemu kraljevemu otroku?

Stavnice delajo s polno paro, favoriti so že znani: kako bo ime tretjemu otroku zakoncev Cambridge? Zagotovo bo tradicionalno, umirjeno in kraljevskemu stanu primerno kakor George in Charlotte, so prepričani sodelujoči, ki so že pokazali svoj okus. In kaj so izbrali?









Če bo deklica, bo Alice, so prepričani poznavalci, ne nazadnje gre za zelo utrjeno kraljevsko ime – Alice je bila ena od hčera kraljice Victorie, pa tudi mati vojvode Edinburškega. Veliko možnosti pripisujejo tudi Elizabeth, ki je sicer drugo ime princese Charlotte, sledijo pa Victoria, Alexandra in Mary.









Če bo deček, bo najverjetneje James, kažejo stavnice. James je ne le klasično kraljevsko ime, tako je namreč ime tudi Katinemu mlajšemu bratu, poudarjajo poznavalci. Na drugem mestu je Arthur, na tretjem Phillip, morda pa bo malemu princu ime Albert ali pa Henry, menijo nekateri.









Predvidevanja bodo še bolj vroča, ko se bo bližal datum rojstva (kdaj naj bi novi peti v vrsti za britanski prestol, ki bo princa Harryja izrinil še nižje po lestvici, prijokal na svet, kraljevi še niso zaupali), prav tako bodo ugibali, ali bo deček ali deklica. Tudi pred rojstvom Georgea in Charlotte so napovedovali, ali bosta Kate in William morda povila dvojčke in katerega spola bodo, takšna predvidevanja organizatorji stav pričakujejo tudi tokrat. Za zdaj so sicer najglasnejše napovedi, da bosta George in Charlotte dobila mlajšo sestro.