Kaj si želi slišati vaš moški?

Sporočilo, ki ga želimo predati drugi polovici, sicer lahko naleti na gluha ušesa, a je v veliki meri odvisno prav od načina, kako stvar povemo. Če vzamemo čustva drugega v obzir in vztrajamo pri pozitivnih plateh partnerja in prepira, bomo storili ogromno, predvsem pa se bomo izognili dodatnemu zapletanju situacije, kar v konfliktnih časih vsekakor ni spodbudno. Obstajajo celo fraze za vzbujanje čustev, ki vplivajo na privlačnost in občutke sprejetosti. Čeprav si moške predstavljamo kot trdna in samozavestna bitja, v resnici vemo, da so v sredini prav tako mehki kot me, zato si je včasih za voljo partnerske sreče treba nadeti rokavice, da teh občutljivih bitij ne zbodemo preveč.

V nadaljevanju je nekaj fraz, ki bodo pripomogle k boljšemu pretoku informacij, predvsem pa bodo ustvarile varen prostor v odnosu in konfliktu odvzele ostrino:



Zavedam se, da sva oba del razmerja, zato oba prispevava k težavam. Žal mi je za svoj del!

To ne pomeni, da opravičujete njegove napake, a izrazite zavedanje, da sta za prepir vedno potrebna dva, obenem pa prepoznate njegovo stisko.



Vem, da nisi zmeraj takšen kot v tem trenutku, časa, ko se imava skupaj lepo, je veliko več kot težkih trenutkov.

Tako izrazite, da je težava v situaciji in ne v razmerju na splošno.



Želim si, da nadaljujeva pozitiven odnos drug do drugega, iskreno obožujem najino povezanost.

Naravnost izrazite pozitivna čustva, kar omili situacijo in jo obrne na stran pozitivnih občutkov.



Do mene si tako dober, ne želim, da bi bile med nama negativnosti, ki bi vplivale na najino razmerje.

S tem prevzamete nadzor nad situacijo in jasno pokažete, da vam ni do čustvene drame.



Želim si, da skupaj rasteva in se razvijava kot partnerja. Ljubim te!

Tako se vrnete k pozitivnim občutkom in se ozrete v prihodnost.





Način komunikacije ni pomemben le med prepiri, temveč tudi v vsakdanjem življenju. Če moškemu večkrat navržete sproščen kompliment ali pohvalo, bo kar zažarel. Moškim je konec koncev pomembna ženska sreča, čeprav se včasih zdi prav nasprotno! Samozavesten moški bo v zvezo vložil dodaten trud, ki bo razmerje pripeljal v nove višave. Ključ je povezovanje z njegovimi čustvi in ne umom, v katerem ves čas deluje, zato pa ni treba dosti.

Torej, kaj si tako zelo želi slišati?



1. Ponosna sem nate.

V njem se bo zbudil občutek, da je podprt, zaželen in varen, obenem pa bo stavek vzbudil občutke, da ga resnično razumete, kar mu neznansko pomeni.



2. Želim si te!

Preproste besede, ki rušijo zidove, predvsem pa vzbujajo strast in vznemirjenje.



3. S teboj sem tako srečna.

Moški potrebujejo občutek, da so pri svojem delu uspešni in kaj je večja pohvala, kot vaša sreča?



4. Odlično si videti.

Ne, tudi moški niso imuni na pohvale, ki se tičejo videza, nasprotno, beseda ali dve jim lahko da krila!



5. Všeč mi je, kako močan si!

Genski zapis moških veleva, da je njihova naloga skrb za samico, kaj je lepšega, od zavedanja, da so tega tudi zmožni.