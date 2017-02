Bi še enkrat?

Kot pojasnjuje dr. Veronika Podgoršek, zakonska in družinska terapevtka, je poljubljanje temelj odnosa, zato ga ne smemo zanemariti niti po spolnem odnosu. Ljubkovanje in poljubljanje sta neprecenljiva in sta nujni sestavini vsake zveze. »Raziskovalci so mnenja, da se je poljubljanje razvilo iz tako imenovanega načina prehranjevanja iz ust v usta naših prednikov opic,« pojasnjuje sogovornica. »Samice so namreč za mladičke hrano prežvečile in jo iz svojih ust dale mladičkom. Iz tega je prek pritiska ust na usta sledilo tolaženje občutka lakote, ko je hrane primanjkovalo, skozi čas pa se je razvilo v splošni način izkazovanja ljubezni in naklonjenosti.« Poljubljanje lahko zasvoji. Človeška usta imajo najtanjši sloj kože na človeškem telesu in so najgosteje premrežene s čutnimi nevroni: »Ko se poljubimo, ti nevroni skupaj s tistimi v ustih in jeziku pošljejo sporočila v možgane in telo lahko razvije čudovite senzacije, močna čustva in telesne odzive. Poveča se srčni utrip in dvigne krvni pritisk, razširijo se zenice, poglobi se dihanje, razum skorajda odpove, hrepenenje pa zmanjša preudarnost in samozavedanje.« Poljub torej sproži val nevronskih sporočil in kemijskih reakcij, ki prenašajo otipljive senzacije, spolno vznemirjenje, občutek bližine oziroma povezanosti, motivacije in celo evforičnost, pojasnjuje dr. Podgorškova in sklene: »Če si želite biti v odnosu dolgo srečni in zadovoljni, je torej neskončnega pomena, da ste ljubeči in da se s partnerjem vsak dan dotikata in poljubljata. Poljub je nekaj, kar nam je narava podarila, zato ga moramo uporabiti!«