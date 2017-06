Kaj opazijo med seksom?

Ali je vzburjena, bi kaj spremenila, je vesela, da sta končno skupaj, česa si želi? Vse to in še več zanima moške pred in med spolnim odnosom, zato ženskam sporočajo, naj se ne obremenjujejo preveč s svojim videzom, piše revija Women's Health. Raje naj se osredotočijo na … Preberite si!

Pobuda. Ne da bi bili leni, a moške zelo navduši aktivna ženska. Če sami leži in se prepušča njihovim rokam, daje vtis, da je vse skupaj ne zanima prav dosti, zato je vsak izraz navdušenja več kot dobrodošel, pobude in vodenje pa so najbolj zaželeni.

Preberite še: Kaj razkriva spolni položaj?

Kako se premika njeno telo. Če ženska v postelji aktivira svoje telo, tako da je v gibanju sinhronizirano s partnerjevem, so občutki za moškega nepopisni. Tako jih prepričate, da ste povsem pri stvari, vzajemno vzburjenje je tako še večje.









Pogled. Kam ženska med seksom zre, je lahko ključnega pomena. Moški je najzadovoljnejši, če mu ženska gleda globoko v oči ali pa opazuje njegovo telo, ki se ji seveda zdi privlačno. Če zre v strop ali tla, se očitno dolgočasi, če si ogleduje svoje lastno telo, je ali preveč ali premalo samozavestna, če zre nekam v prazno, očitno ni prepričana, ali spolnega odnosa resnično želi.

Preberite še: Kdaj je seks najboljši?

Dihanje. To mora biti slišno, globoko, tudi glas mora biti globlji kot sicer. Ali pa občutno višji. Vse to moškim dokazuje, da je partnerka resnično vzburjena in je navdušena nad dogajanjem. Dihajte mu za vrat – dobesedno, tu je to dovoljeno! –, v uho, v usta, šepetajte mu ali pa celo vpijte! Kar koli, samo da je pristno in čutno.

Seksi spodnje perilo. Saj ne da ne opazijo, samo ne zdi se jim najpomembnejše. Jim pa je v poklon, če se ženska potrudi samo zanj, tako jim tudi ni odveč dotik nežne, sveže depilirane kože, negovanih las itn.