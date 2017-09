Kaj ne sme manjkati v vaši jesenski omari?

Tokrat smo za vas pripravili izbor petih modelov čevljev, ki jih potrebuje vsaka poslovna ženska.

Klasični črni salonarji

Črni salonarji so modni kos, ki ga ima zagotovo v omari vsaka poslovna ženska. Čeprav postaja v zadnjih letih tudi poslovna moda bolj sproščena in v mnogih podjetjih pete niso več »obvezne«, pride takšen čevelj prav ob različnih službenih priložnostih – pomembni sestanki, poslovna kosila ali večerje, svečani dogodki in še kaj bi se našlo. Pri nakupu bodite pozorni na udobje, zato priporočamo, da preverite ponudbo čevljev Ara, ki slovijo po udobnih in brezčasnih modelih.

Nizki čevlji ali oxfordke

Še en klasičen model, po katerem boste pogosto posegale, še posebej v prihajajočih jesenskih dneh. Kombinirate jih lahko z elegantnejšimi oblačili, kot so krila in hlačni kostimi, ali pa s kavbojkami in belo srajco.

Športni copati z elegantnim pridihom

Udobje je dandanes pomembno tudi v poslovni modi in marsikatera pripadnica nežnejšega spola rada kombinira tudi elegantnejša oblačila z nekoliko elegantnejšimi športnimi copati. Lepo krojene hlače in satenasto bluzo z blazerjem boste s takšnimi čevlji odlično dopolnile, poskrbite le še za primerne dodatke – nakit, torbico in kakšno rutko.

ARA shoes

Vsestranski gležnjarji

Ta model je še posebej primeren tudi za deževne dni, zato bodite pozorne, da izberete takšne iz kakovostnih materialov – Ara ponuja tudi vodotesne gležnjarje. Ob nakupu naj bo v vaših mislih tudi vzdrževanje, ki naj bo čim bolj preprosto. Čevlji Ara so iz kakovostnih materialov in preprosti za vzdrževanje, če pa ne veste, kako jih najhitreje in najlažje očistiti, vprašajte prodajalko v trgovini. Zagotovo pa je varna izbira topla voda in mehka krpa.

Eva Lozina, blogerka

Elegantne balerinke z nizko peto

Izbor petih modelov čevljev, ki so nepogrešljivi v poslovni modi, zaključujemo z elegantnimi balerinkami z nizko peto. Še posebej elegantne in primerne za poslovne priložnosti so takšne s klasičnim koničastim sprednjim delom, ki bodo pogosto lahko celo nadomestile salonarje. Izberite jih v črni, temno modri ali nude barvi, pri čemer upoštevajte barve oblačil, ki jih najpogosteje nosite.

Udobje na vsakem koraku

Čevlji Ara ponujajo idealno kombinacijo za sodobno žensko: modno obutev s kar najvišjim udobjem. Da bo vaša noga spočita tudi ob koncu delovnega dne, Ara v svojem rednem programu ponuja različne širine čevljev, širok izbor naravnih in visoko kakovostnih materialov, posebno blaženje za udoben korak in polovične številke. Vsak čevelj je izdelan s posebno natančnostjo in sledi smernicam z uspešno kombinacijo mode in udobja. Svoj najljubši par boste zagotovo našli v trgovinah ARA po vseh Sloveniji in vseh bolje založenih trgovinah, kot so Modiana (Šiška, Celje in Maribor), blagovnica Maxi, trgovine Mass, Pami, Ars, Obutev Nova Gorica, trgovinah Kopitarne Sevnica, Stelka in drugih.