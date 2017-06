Kaj jesti, ko je tako zelo vroče?

V poletnih dneh se apetit skorajda izgubi, poveča se potreba po svežem, mrzlem in lahkem. Sezonsko in lokalno sta tako prava odgovora na potrebe telesa, ki mu je treba ob visokih temperaturah dodatno prisluhniti. Kaj je torej priporočljivo jesti, ko pripeka?

Beljakovine. Kakovostna plava riba, perutnina, pusto meso, stročnice, jajčni beljak, oreški in semena so tako prava poletna izbira, ki vas bo založila z obilo energije, obenem pa vas ne bo napolnila do onemoglosti.









Kompleksni ogljikovi hidrati. Povečajte vnos ječmena, rži, ovsene in prosene kaše, kvinoje, amaranta, polnovrednega riža. Če uživate kruh in testenine, naj bodo ti iz polnovredne moke.

Sadje in zelenjava. Tu ni treba prav veliko dodajati, razen tega, da občutno povečamo vnos sezonskih dobrot, brez zadržkov! Možnosti za pisane in slastne solate je neskončno veliko!









Mlečni izdelki. Nikar se jim ne odpovejte, a jih uživajte omejeno, predvsem pa se izogibajte mastnejšim izdelkom, kot so smetana, polnomastni sir in maslo.

Nenasičene maščobne kisline. Z njimi obogatite poletni jedilnik, in sicer z olivnim, bučnim in lanenim oljem, zdrave maščobe pa vsebujejo tudi zgoraj omenjeni oreški.









Omejite vnos mastnih živil. Predvsem pa se v prihodnjih mesecih odpovejte ocvrti hrani in polpripravljenim izdelkom. Ti namreč nevarno obremenijo srce in ožilje, ki potrebuje v visokih temperaturah dodatno pozornost, izogibamo pa se tudi pekovskim izdelkom in vsakršnim slanim ali sladkim prigrizkom.

Tekočina. In še več tekočine. Predvsem vode, lahko pa pijete tudi nesladkane sokove ali čaje. In, seveda, izogibajmo se alkoholu, ne pretiravajmo niti s kavo in pravim čajem.