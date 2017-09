Kaj je normalno: biti poraščena ali depilirana?

Dovolite si biti všečni

Preden se zares lotim odgovora, naj vam napišem, da je vaše vprašanje predvsem zelo življenjsko in tudi vprašanje, ki si ga zastavljajo zares mnogotere starejše dame pa tudi vse več deklet in fantov v fazi pubertete. Vprašanje je torej zelo na mestu.

Pred davnimi časi sta živela Adam in Eva. Bila sta oba poraščena, kot ju je ustvarila mati narava, in bila sta prav taka drug drugemu všeč. Drugega in drugačnega nista niti poznala in prav tako tudi vsi drugi ljudje poleg njiju. Ampak človek je inovativno in raziskovalno bitje. Marsikdo si želi biti drugačen, zato se eksperimentira na prav vsakem področju, in tako se je začelo tudi z britjem. Kolikor imam prave podatke, se je britje venerinega hribčka začelo z revijo Playboy, kjer so želeli, da bi bilo vidnega kar se da veliko. Vsi mi pa že dodobra vemo, da imajo mediji na ljudi velik vpliv, in stvari, ki so nam predstavljene, hitro začnemo posnemati, saj verjamemo, da bomo drugim tako bolj všečni. Ob tem pa lahko gredo stvari seveda hitro zelo daleč. Tako smo priča temu, da na telesu petdesetletnice ni več ene same dlakice nikjer in prav tako na prsih in drugih delih petdesetletnikov. Če pa že kaj je, se še tisto oblikuje v najrazličnejše oblike in pobarva z barvo za lase.

Danes živimo v tako razgibanem okolju, da nič več ne preseneča. Prej kakšen dodatek v spolovilu ali katerem drugem predelu, pa še to ne več tako, kaj šele poraščenost. Mislim pa, da so razlike predvsem v generacijah. Marsikateri starejši moški si pogosto po eksperimentu zaželijo priti nazaj v tisto, kar je bilo zanje normalno pred leti, in želijo videti sicer lepo urejene, malo pristrižene brčice, ki pokukajo izpod ženskih spodnjih hlačk, in prav tako si marsikatera ženska srednjih let želi ob sebi urejeno pristriženega in ne povsem oskubljenega moškega. Dejstvo sicer je, da lahko mlajše generacije to dojemajo zelo drugače, saj že svoje prvo dekle ali fanta vidijo povsem depiliranega.

Draga gospa, poiščite sebe in dovolite si biti vi v tem, kar je vam blizu. Ob tem pa je seveda pomembno tudi, da se, če imate partnerja ali moža, še vidva o tem skupaj pogovorita in najdeta vajino skupno všečnost.