Kaj bi nam povedali frizerji?

Frizerji ugotavljajo, da so stranke v resnici velikokrat nezadovoljne zaradi nerazumevanja frizerske stroke in nepoznavanja svojih lastnih las. Ter slabih navad. Preberite si, kaj vse bi frizerji sporočili svojim strankam, če bi si te vzele čas in jim prisluhnile!

Ni nujno, da tanke lase nenehno strižemo!

Sploh pa niso nujne zelo kratke pričeske, da zakrijemo šibke lase. Resda bomo tanke lase težko pustili rasti prek ramen, a prikupen paž je vendarle primeren.

Mokrih las ne kodramo in ne ravnamo

Preden poprimete za likalnik ali kodralnik, se podučite o primerni rabi pripomočka, da dosežete optimalni učinek. Verjetno ste opazili, da vam frizer najprej lase dodobra posuši s fenom, preden začne pričesko ravnati ali kodrati. Če z zelo visoko temperaturo neposredno grabite mokre lase, se ti poškodujejo!









Zapomnite si barvo!

Vaš frizer ima ogromno strank, zato je malo verjetno, da si bo beležil, kaj šele zapomnil, točno kateri odtenek barve je nazadnje uporabil na vaših laseh. Tudi sami lahko poskrbite za to, preprosto ga prosite za ustrezno oznako in ime proizvajalca, ki si ju do prihodnjega srečanja zapišite in zapomnite, tako bo frizer vedno uporabil najustreznejšo barvo. Sploh bo prišlo prav, če boste zamenjali frizerja!

Neumiti lasje niso najprimernejši

Nekateri si namerno ne umivajo las že več dni pred obiskom frizerja, kar ni tako pametno, kot menijo mnogi. Nikakor ni primerno sesti pred frizerja s povsem umazano in mastno pričesko – frizer bo imel tako le več dela s samim umivanjem in manj časa bo ostalo za preostalo obdelavo. Najbolje je, da si lase doma umijete dan pred obiskom, nikar pa ne uporabljajte različnih utrjevalcev in drugih sredstev.









Se vam zdi umivanje predrago?

Verjetno, toda zavedati se morate, da si sami doma nikoli ne morete tako temeljito umiti las, kakor vam jih frizer. Strokovnjaki namreč lase umijejo dvakrat, in to s šamponom, ki najbolj ustreza vašemu tipu las, potem pa jih še pocartajo z regeneratorjem ali masko. Pri tem vam bodo še zmasirali lasišče in vas verjetno temeljito razčesali.

Uši odpravite doma

Če za striženje naročite dolgolaso deklico in zahtevate povsem kratko pričesko, se najverjetneje želite na ta način lažje znebiti uši in gnid. Toda brez skrbi, frizerji že vedo, koliko je ura in vas bodo – če jim ni vseeno za higienske standarde svojega salona – najverjetneje upravičeno zavrnili. Uši z ustreznim šamponom odpravite že doma, šele potem otroka po potrebi naročite še na striženje.









Lahko vas polepša, ni pa čarodej!

Vaš frizer ali stilist je morda pravi mojster oblikovanja pričeske, toda tudi s popolno imitacijo, ne boste videti kot slavna igralka. Frizura, ki ste si jo zaželeli, morda sploh ni primerna za vašo obliko obraza in postavo, zato boste morda po obisku razočarane – a neupravičeno. Raje upoštevajte nasvet poznavalca in vašega zaveznika in si omislite pričesko, ki se vam odlično poda.

Zamujanje škoduje vsem

In vam, ker boste morali preložiti načrte za preostanek dneva, še manj pa frizerju, ki mora tako pohiteti pri vaši pričeski, verjetno pa tudi pri naslednji stranki. Že pet minut zamude sproži verižne težave, upate lahko samo, da posledic ne bodo občutili vaši lasje!

Ne prosite frizerja, naj vas vrine med dve stranki

Pri tem je podobno kot pri zamujanju: na koncu nihče ne bo deležen obravnave, ki si jo zasluži, kot rečeno, hitenje nikomur ne more koristiti. Takšne prošnje so neolikane in, ne, ne more vas »na hitro samo malce pristriči«!









Leta prosijo za pramene!

Striženje po plasteh in stopničkah je za zrele ženske zelo primerno: striženje na enako dolžino le še poudari vtis, ki so ga na vašem obrazu pustila leta, igriva pričeska pa bo omehčala vaše ostre poteze.

Ne pozabite na vpliv hormonov

Frizerji vedo, da hormonska nihanja vplivajo tudi na kakovost las: ti so lahko suhi, brez življenja in krhki, če vam hormoni ravno nagajajo, zato se je treba sprijazniti, da tudi frizerji v tem primeru ne morejo delati čudežev. Zagotovo pa vam bodo z veseljem zaupali nasvet, kako prebroditi težavno obdobje.