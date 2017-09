Julia Louis-Dreyfus razkrila, da ima raka

»Raka na prsih dobi vsaka osma ženska. Danes sem tudi jaz med njimi. Dobra novica je, da imam veličastno podporno skupino družinskih članov in prijateljev in fantastično zavarovanje preko sindikata. Slaba novica je, da vse ženske niso tako srečne in zato se dajmo boriti proti vsem rakom in za splošno zdravstveno zavarovanje,« je na Twitterju sporočila zvezdnica televizijske serije na HBO z naslovom Veep.









Splošno zdravstveno zavarovanje je v ZDA še vedno kamen spotike. Trenutno so ga deležni le upokojenci, reveži, invalidi, veterani in majhni otroci. Vsi drugi so večinoma zavarovani preko delodajalcev, od leta 2010 naprej pa je deloma poskrbljeno tudi za vse ostale, ki se prej zaradi visokih stroškov niso mogli zavarovati. Pod predsednikom Barackom Obamo so sprejeli sistem obamacare, ki je neke vrste hibrid med zasebnim in javnim zdravstvom, pri čemer je zdravstvo bolj dostopno, kot prej in obamacare je med zavarovane priključil okrog 20 milijonov ljudi. Vendar pa ga želijo republikanci s predsednikom Donaldom Trumpom na čelu odpraviti. Njihova prizadevanja so se do zdaj izkazala za neuspešna, iz slabo pripravljenih predlogov pa se pogosto norčujejo domači komiki.









Julia Louis-Dreyfus se upravičeno šteje med srečne, saj je zavarovana preko igralskega sindikata, kar pomeni, da ji zaradi raka ne bo potrebno v stečaj. Na letošnji podelitvi televizijskih nagrad emmy se je zapisala v zgodovino, saj je osvojila že šestega zapovrstjo za glavno žensko vlogo v komični televizijski seriji za vlogo Seline Meyer v seriji Veep. Pred tem pa je osvajala emmyje za vlogo Elaine v seriji Seinfeld ter tudi za vlogo v seriji The New Adventures of Old Christine.









Provociranje obstoječih družbenih norm pa za igralko ni nekaj novega. Pred leti je namreč nastopila v skeču komedijantke Amy Schumer skupaj z igralkama Tino Fey in Patricio Arquette na temo starizma v Hollywoodu.









Novica je pretresla tudi Julijine igralske kolegice in kolege, ki so se odzvali na njeno objavo z ljubeznijo in spoštovanjem, da je osebno stisko obrnila v boj za osnovne pravice Američanov.





J sending all my healing energy your way. You are incredible to use this moment as an opportunity to support others. Thank you. Much love xd https://t.co/okgfVDUeAW — Debra Messing (@DebraMessing) September 28, 2017





Sending you love and strength but it appears you beat us to it and are sending the world love and strength. https://t.co/tctqlziwhS — Judd Apatow (@JuddApatow) September 28, 2017





Fuck. Fuck. I don't think I realized how much I love this woman, who I don't know. Love her more for speaking up for others in this moment. https://t.co/YEUNEV5AEo — Anna Kendrick (@AnnaKendrick47) September 28, 2017