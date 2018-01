Julia Louis-Dreyfus

Leta 1961 se je v New Yorku rodila igralka, komičarka in producentka Julia Louis-Dreyfus. Odraščala je v vplivni in premožni družini, ki se je zaradi kariernih ambicij Julijinega očima pogosto selila po vsem svetu. Julia je začela študij dramaturgije, a ga ni dokončala, temveč je sprejela prve ponujene igralske priložnosti in začela kariero. Čeprav je nastopila tudi na velikem platnu, je največji pečat pustila na malih zaslonih, predvsem v satirični in komični oddaji Saturday Night Live, v nanizanki Seinfeld in v seriji Podpredsednica. Julia Louis-Dreyfus velja za najuspešnejšo televizijsko igralko zadnjih let, osvojila pa je rekordnih enajst emmyjev in številne druge nagrade, tako kot igralka kot tudi producentka. Julia je od leta 1987 srečno poročena s komikom in rednim sodelavcem, Bradom Hallom, s katerim ima dva sinova. Septembra letos je zaupala, da se bojuje proti raku na dojki, in opozorila na pomanjkljivosti v ameriškem zdravstvenem zavarovalnem sistemu.