Jared Leto bo Hugh Hefner

Film o ikoni Playboyevega imperija, ki se je v javnosti večinoma pojavljal v svileni pižami s podobo prepoznavnega zajčka na rokavu, bo režiral Brett Ratner, ki je Letu tudi zaupal novico: »Jared je moj stari prijatelj. Ko je izvedel, da sem dobil pravice za Hefovo zgodbo, mi je rekel: 'Hočem ga igrati. Hočem ga razumeti.' Resnično verjamem, da Jared to zmore. Je eden najboljših igralcev tega časa," je Ratner dejal po navedbah Hollywood Reporterja.









Leto Hefnerja ni nikoli spoznal, a je po Ratnerjevih zagotovilih na voljo o njegovem življenju dovolj posnetkov, ki jih bo igralec lahko preučil. Kdaj lahko biografski film pričakujemo, za zdaj še ni znano, je pa ideja o njem po navedbah medijev v zraku že desetletje. Projekt je zdaj še v zgodnji fazi predprodukcije v Ratnerjevi lastni produkcijski hiši RatPac Entertainment. Kot navaja Variety, je Hefner pred meseci projektu podelil svoj blagoslov z besedami: »V zadnjih letih je bilo veliko zanimanja in veliko govora o tem, da bi na podlagi mojega življenja delali celovečerni film. Vedno sem verjel, da se bodo, ko bo čas resnično pravi, popolni ustvarjalni partnerji združili za ta projekt. Verjamem, da smo te partnerje našli v Brettu Ratnerju in RatPac Entertainment. Zelo se veselim tega sodelovanja."









Ratner je med drugim režiral triler Rdeči zmaj (2002) in fantazijsko-akcijski film Herkules (2014), njegova produkcijska hiša RatPac pa je stala za znanstvenofantastičnim filmom Čudežna ženska (2017) in Povratnik (2015). Leto, sicer frontman skupine 30 Seconds to Mars, je leta 2013 dobil oskarja za najboljšo stransko vlogo v drami Klub zdravja Dallas, trenutno pa ga ob Harrisonu Fordu in Ryanu Goslingu lahko gledamo v Iztrebljevalcu 2045, nadaljevanju kultnega znanstvenofantastičnega filma iz leta 1982.









Hefner je naravne smrti umrl 27. septembra na svojem domu na Beverly Hillsu v svojem znamenitem dvorcu Playboy. Z ustanovitvijo ikonske revije leta 1953 je ustvaril blagovno znamko, ki je premikala meje javnosti v odnosu do spolnosti. Prvo izdajo je krasil niz fotografij gole Marilyn Monroe, ki jih je Hefner kupil za 200 dolarjev. Do 70. let preteklega stoletja je revija s kombiniranjem fotografij golih deklet, nasveti, kako ravnati z nasprotnim spolom, in intervjuji ter članki o aktualnem dogajanju dosegla naklado približno sedmih milijonov. Splet je nato v družbo vpeljal novo odprtost glede erotičnih vsebin, ki so bile tudi lahko dostopne, in do leta 2015 je naklada revije padla na 800.000.









Hefnerjevo razvpito življenje, preživel je tako spolno revolucijo, za katero se je vztrajno boril, kot tudi številne lepotice, ki jih je razgalil na sredinskih straneh svoje revije, je za hollywoodske studie pravi filmski sen. Hef je bil z mladenkami v svojem hedonističnem življenju obkrožen na vsakem koraku, napolniti filmsko platno z razgaljenimi lepoticami in bogatijo pa se je do sedaj še vedno izkazalo za nadvse donosno.