Januar, nesrečni mesec za pare

Kratki dnevi, slabo vreme in po vsej verjetnosti tudi pomanjkanje denarja. Da je januar predvsem za partnerska razmerja najbolj nesrečni mesec, pravzaprav sploh ne preseneča, so prepričani britanski strokovnjaki, ki ugotavljajo, da se na začetku leta tudi največ zakoncev odloči za ločitev.









Januarja preživimo največ časa doma, kar pa je pri mnogih, žal, razlog tudi za slabo razpoloženje v partnerskem odnosu: v razvitem svetu se prepiramo povprečno osem minut na dan, pri nekaterih pa so razlike tako težko premostljive, da se odločijo kar za razhod. Vročica zaprtega prostora, kot pojavu pravijo strokovnjaki, je značilna predvsem za zimske mesece, takrat smo najbolj razdražljivi, zaradi finančne stiske po praznični zapravljivosti pa tudi pod stresom. Januarja je vročica najizrazitejša predvsem zaradi novoletnih zaobljub, ki se jim mnogi posvetijo z veliko vnemo, po drugi strani pa lahko med partnerjema pod isto streho vlada dolgčas po decembrskem veseljačenju. Statistike kažejo, da mnoge prav januarja doleti zimska depresija zaradi pomanjkanja sončne, drugi se izogibajo svežemu zraku zaradi nizkih temperatur, pretopli in centralno ogrevani domovi nič kaj ne pripomorejo k zbistritvi uma, tretji se zaradi varčevanja izogibajo druženju s prijatelji, četrti zaradi pomanjkanja delovne vneme pogosto hlinijo bolezen in izostajajo iz službe, vsi ti razlogi pa stopnjujejo napetost in spodbujajo prerekanje doma, kažejo raziskave.









Če je bil vaš januar kaotičen ali vsaj neprijeten, strokovnjaki opozarjajo, da se je nelagodju na začetku leta povsem mogoče tudi izogniti: na prvi mesec na koledarju (pa tudi na preostale zimske, ki so še pred nami) se pripravimo s seznamom nujnih opravil, novih konjičkov, družinskih in prijateljskih izletov, ki ne bodo prizadeli proračuna, in če malce stisnemo zobe, nam tudi nizke temperature ne bodo prišle do živega, svež zrak nam bo le dobro del.