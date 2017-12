Izvirni KOSI

Po poklicu ste medicinska sestra. Kako ste se znašli v oblikovanju nakita?

To strast sem čutila že v rani mladosti, seveda ne v takšni obliki kot zdaj, vendar ni ustvarjalna žilica nikoli zamrla. Samo globoko v meni je spala in se kasneje prebudila. Po poklicu sem medicinska sestra in ustvarjanje me sprosti; vsak človek mora imeti kaj takega. Jaz sem to našla v ustvarjanju nakita. Šele kasneje je prešlo v nekaj več.

Kateri materiali in barve so najbolj »vaši« oziroma z njimi najraje delate?

Najraje posegam po barvasti žici, v katero vpletem najrazličnejše biserčke, poldrage kamne in kristale Swarovski. Pri barvah se ne omejujem, vendar vseeno sledim zapovedim, saj tako ustvariš harmonijo barv. Moji najljubši odtenki so predvsem sončni, rumena, oranžna, zeleni in turkizno modri ... Zelo veliko uporabljam tudi zlato, srebrno in črno, ki so večno elegantne in tudi laže nosljive.









Kako se pravzaprav lotite ustvarjanja?

Čisto odvisno; nekatere ideje se porodijo v glavi, drugo pa je, ko ustvarjaš prav za določeno osebo, ki ti je dala smernice želja. Tedaj skupaj s stranko skicirava in zapiševa podrobnosti ...

Kje ujamete navdih? Sledite tudi modnim zapovedim?

V preteklosti sem precej sledila smernicam in ustvarjala pompozen velik nakit, vendar je v Sloveniji zgolj peščica ljudi, ki ga zna tudi nositi. Zato sem se začela osredotočati bolj na nakit, dostopen vsem, ki cenijo unikatne kose.









Kdo nosi nakit Darje Kosi?

Tiste ženske, ki znajo nositi unikatni nakit in ki si upajo izstopati iz povprečja. Medijske osebnosti so seveda referenca, vendar nikoli nisem dobila občutka, da si resnično želijo nositi, kar jim določijo stilisti. Večje zadoščenje mi dajo povsem »običajne« ženske, ki niso v medijskih vodah.

Izdelujete tudi po naročilu?

Seveda, najraje, saj samo tako vem, da bo nakit imel pomen v celoti, kot je poroka, maturantski ples ali kakšna gala prireditev. Celoten proces, od idej do uresničitve in na koncu tisti iskreni, srečni obraz stranke, je zame največja nagrada.









Ste morda že izdelali tudi poročni prstan?

Uh, seveda, kar nekaj, različnih oblik in barv. Zanimive so te neveste. Rada ustvarjam zanje.

Imate kakšen poseben kos zase? Prinese srečo?

Seveda tudi sama nosim svoj nakit. Zadnje čase sicer bolj malo, pa vendar ob kakšnih priložnostih posežem zgolj po njem. Hmm, da bi mi ravno srečo prinašal, pa nisem bila pozorna. (smeh)









Kateri domači ali tuji zvezdnici bi, mislite, pristajal?

Nekaterim domačim sem ga že izdelala in so ga lepo predstavile v kombinaciji z zanimivim stylingom. Seznam tujih zvezdnic bi bil pa kar dolg. Moji kosi bi najbolj pristajali predvsem ekstravagantnim, saj bi si lahko privoščila več ustvarjalnega igranja.

Kateri del dneva je najbolj vaš?

Nisem najbolj jutranja in se komaj skobacam iz postelje, zato so moje sproščene ustvarjalne urice bolj v poznem popoldnevu.









Radi potujete? Bi želeli, da vaš nakit prodre čez mejo?

Ja, potovanje je moja druga strast in ko se vrnem domov, že sanjam o novem. Seveda bi si želela, da nakit najde širno pot. Pred leti sem imela prodajno razstavo na Poljskem in odziv je bil velik, vendar je pri tem tudi ostalo. Srčno upam, da bi bil viden čez mejo, saj opažam, da k meni prihajajo stranke tudi iz sosednjih držav Italije, Nemčije.

Kako se bodo sestavljali kamenčki vašega ustvarjalnega mozaika v prihodnje?

To je težko napovedati, vendar če ustvarjaš in ustvarjaš, te življenje vedno preseneti in z vsakim dnem rasteš in dozorevaš in tako tudi nakit. S tem pa si odpiraš nova vrata v prihodnost. Pustila se bom presenetiti in upam, da odplavam daleč. (smeh)









Kje pa si ga lahko ogledamo in kupimo?

Ker imam zelo dobro in ustvarjalno mamo, saj meni nekoliko zmanjkuje časa ob službi, lahko njo najdete na najrazličnejših prireditvah v obalni regiji, in sicer v Piranu, pred hotelom Kempinski v Portorožu ... Datume in kraj objavljam na svoji FB-strani Darja Kosi Unikatni nakit ali pa na spletni strani www.darjakosi.com.









Kaj bi si želeli, če bi imel vaš prstan čudežno moč, kot jo je imel Arabelin?

Prepotovati svet in se naužiti novih idej in znanja o nakitu ter spoznavati materiale, ki bi mu dali novo dimenzijo.