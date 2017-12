Izdelujemo tudi čevlje s tehnologijo NFC

Kdaj je »padla odločitev«, da se začnete ukvarjati z oblikovanjem čevljev, in zakaj?

Čevlji so me zanimali že od malega. Veliko sem razmišljala o barvah, dodatkih, oblikah, oblikovanju, prelistala sem ogromno modnih revij in porodila se mi je ideja o posebnih čevljih. Dobila sem nekakšen preblisk, mož pa me je pri celotni zadevi spodbudil. Želela sem se naučiti, kako nastane čevelj, da bi jih lahko izdelovala sama, da bi uresničila svoje ideje.

Kje pa ste pridobili znanje o čevljarstvu in kako se pravzaprav lotite celotnega postopka?

Začela sem obiskovati tečaj pri Alyi Viryent Novak na Vranskem, v njeni delavnici. Tam me je seznanila z vsemi stroji, materialom. Naučila sem se osnov in spoznala, kako nastane čevelj. Tudi Alya mi je dala vrsto nujnih informacij.









Zakaj ste izbrali ime Čeveljc?

Ideja se je porodila takoj, ko je bilo treba podjetje poimenovati. Nobenega možganskega viharjenja nisem potrebovala. Podjetju sem želela dati slovensko ime. Imam tudi spletno trgovino www.ingridsheels.com, za katero pa sem morala izbrati angleško ime. Počasi sem kupila vse potrebne stroje, material, pridobila vse kontakte ljudi, ki so potrebni pri izdelavi čevlja od začetka do konca. Pot je bila precej zahtevna. Prevozila sem lep del Slovenije, sploh kjer je bila včasih čevljarska industrija še v pogonu in je bilo tam doma veliko ljudi, ki so bili prej zaposleni v tovarnah obutve. Vozila sem se od vrat do vrat, da sem kupila stroje, dobila potrebne stike.

Kaj vas pri ustvarjanju najbolj navdihuje?

Najbolj me navdihuje svoboda, pri čevljih je mogoče kombinirati neizmerno vrsto barv in materiala, dodatkov in še in še.









In kakšne najraje oblikujete?

Pri oblikovanju se odločam izključno sama. Ideje dobim tudi iz modnih revij. Sicer izdelujem tudi glede na želje strank. Večkrat mi same prepustijo odločitev, včasih pa želijo točno določeno obliko čevlja točno določene barve in materiala. Mogoče je končna odločitev pri oblikovanju čeveljcev kombinacija obojega – moje ideje in modnih zapovedi. Predvsem pa je treba poudariti, da so ročno izdelani čevlji unikat in udobnost je tukaj na prvem mestu. Tako imaš res čisto svoje čeveljce, kakršnih ne bo imel nihče drug. Ustvarjam torej v svoji delavnici, kjer čevlje oblikujem. Pri izdelavi pa sem povezana z ljudmi po vsej Sloveniji.

Kaj pa vi raje nosite, petke ali balerinke?

Najraje oblikujem ženske sandale in salonarje z visoko peto. Sama pa – skoraj obvezno – nosim čevlje z visoko peto.









Kakšne so sicer aktualne zapovedi obutve?

Trenutno so modni škorenjci čez koleno, s peto ali brez ter gležnjarji z zaobljenim sprednjim delom ter debelejšo peto. Sicer pa je dandanes modno vse, če čevlje lepo uskladiš z oblačilom in se v izbrani garderobi dobro počutiš. Tako oddajaš samozavest, ki je zelo prepričljiva, in ni nujno, da je čevelj izdelan po zadnji modi.

Katero od svetovnih zvezdnic bi obuli v svoje čeveljce in kakšni bi bili?

Heidi Klum! Neizmerno se ji poda prav vse, v kar »zleze« in kar obuje. Najbrž bi ji napravila čevlje, ki spreminjajo barvo pete. Vrhnji del pa bi bil iz usnja v zlati barvi. Takih, ki spreminjajo barvo pet, zagotovo še nima v svoji garderobi.









Greste v korak tudi z (mobilno) tehnologijo?

Izdelujemo tudi čevlje s tehnologijo NFC. Zanje so potrebni pametni telefoni, ki imajo to aplikacijo vgrajeno in do leta 2018 naj bi jo vsebovali prav vsi. S pomočjo tehnologije NFC lahko spreminjamo barvo pete. Peta je seveda prosojna. Tak čevelj pa v notranjosti vsebuje prav posebno vezje. Na telefonu izberemo ustrezno barvo in jo s pomočjo aplikacije NFC prenesemo na peto, katere barva se spreminja po želji. Odvisno od garderobe – spreminjamo jo lahko glede na barvo torbice, ki jo prej slikamo. Tako ne potrebujemo vedno novih čevljev. (smeh) Ta projekt sem izvedla skupaj s podjetjem FERI. Gre za čevlje z dodano vrednostjo, zato spadajo v višji cenovni razred.









Je nujno, da se čevlji podajo k oblačilu, ali so lahko povsem samostojen modni kos?

Dobro izbran čevelj lahko nosiš kot samostojen modni kos in pride vrhunsko do izraza tudi z bolj »dolgočasnimi oblačili«.









Ste kot deklica radi brali Pepelko?

Knjige so del mojega življenja in seveda sem v otroštvu brala tudi Pepelko. Kasneje, kot mama, svojim trem nadobudnežem.









V kakšnih čevljih boste zaplesali ob polnočnem prelomu v leto 2018?

Trudim se, da imam vsak dan dobro izbran unikaten čevelj na svojih nogah. Tako bo tudi za silvestrovo.