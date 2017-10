Izdana s strani prijateljice

Naredite prostor novi osebi

Dobro vprašanje. Kaj lahko storimo, ko se počutimo izdane, prevarane in ignorirane v naši želji po razlagi? Dejstvo je, da nikogar ne moremo v nič prisiliti. Svoji prijateljici ste povedali, da vas je zmotilo njeno flirtanje z moškim, ki bi lahko postal vaš fant, in to je vse, kar vi lahko storite s svoje strani. Kako se bo prijateljica odzvala na vaša dejstva, je njena odločitev. Očitno je dotična ženska, ki jo imate za prijateljico, navajena izkrivljati resnice in uporablja male laži, katerim seveda tudi sama verjame. Zagotovo sama meni, da to ni nič takega, da nič slabega ne misli in da tako ali tako vsi lažejo. S takšnimi manipulacijami skriva lastno negotovost in pomanjkanje samozavesti, zato ji laži dajejo lažno in utopično predstavo, da ima svoje življenje v svojih rokah, seveda na njej lasten, lažen način.

Če vas motijo njene neresnice in tega kot moralno hibo vaše prijateljice ne zmorete sprejeti, se lahko vedno odločite, da jo počasi spustite iz svoje socialne mreže prijateljic. Morebiti je znak za to bilo njeno neprikrito spogledovanje z »vašim« moškim. Vedno pridejo trenutki, ko nekateri ljudje odidejo svojim izzivom naproti in ne tvorijo več našega ožjega kroga zaupanja vrednih prijateljic in s tem ni nič narobe. Sama pogosto povem, da tako naredimo prostor novi osebi, ki jo bomo sčasoma spoznali in nam bo prinesla svežino in novo perspektivo.