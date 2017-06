Iz vinogradov v gozdove

Seriji Ena žlahtna štorija in Usodno vino sta v preteklih dveh letih osvojili gledalce, ki so celo romali po poteh snemanja, a zdaj se je Štorija iztekla, zadnja epizoda Usodnega vina pa bo na sporedu 22. junija. Obe televiziji zmagovalnega konja ne nameravata menjati, Pop TV na Dolenjskem že snema novo serijo, Planet TV pa bo kot kaže celo ostal med primorskimi griči, iz Štorije naj bi nastala nova nadaljevanka, ki se bo vrtela okoli nekaterih likov iz Štorije. Obe novi seriji na ekrane predvidoma prihajata jeseni. Televiziji sta za zdaj še skrivnostni glede igralskih imen, za katere upajo, da bodo gledalce osvojili tako kot Klemen Janežič, Inja Zalta, Ajda Smrekar, Ana Dolinar Hrovat in ostali.

Lahko kdo nadomesti Martina Gruberja?

Domači vinogradi niso edini kraj, kamor so romali zvesti gledalci, lani poleti so obiskovali avstrijske Alpe, da bi videli, kje snemajo serijo Gorski zdravnik. Evforija je sicer že malce popustila, ko je glavni igralec Hans Sigl, ki igra Martina Gruberja, letošnjo pomlad obiskal Slovenijo in se celo vzpel na Šmarno goro. A tako Planet TV kot Pop TV bosta tudi to poletje stavili na podobne zgodbe. Na Planetu so že začeli s predvajanjem italijanske serije Gorski čuvaj, v kateri igra Terence Hill, ki je izkušeni gozdarski inšpektor, ki v sebi nosi bolečino zaradi ženinega usodnega padca, na Pop TV pa stavijo na prenovljeno serijo Gozdarska hiša Falkenau z novim glavnim junakom, nekdanjim kanadskim rangerjem in vdovcem, ki se vrne na Bavarsko. Oba sta torej gozdarja in vdovca, po nekaj tednih pa bo jasno, ali bodo gledalci romali v Italijo ali v Nemčijo ali pa so se te zgodbe vendarle že malce izpele.