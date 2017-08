Iz napadene Barcelone se je oglasil Aleš

»Moj hotel je relativno blizu prizorišča napada, 200 m od trga Plaça de Catalunya, ki odpira vhod na La Ramblo. Včeraj je ob in po dogodku tukaj vladalo obsedno stanje. La Ramblo so nemudoma zaprli. Bila je polna policistov, reševalcev in specialcev. Civiliste so zaprli v posamezne lokale in hotele, kjer so tičali tudi po dve uri,« nam je zaupal Aleš Horvat iz Ljubljane, ki je v Barceloni trenutno na počitnicah.









Po strahovitem dogodku je mesto z mrakom potihnilo, pripoveduje: »Tudi ponoči je bilo vzdušje čisto tuje temu, ki po navadi razsaja po Barceloni. Vsi koncerti in dogodki so bili odpovedani. Okrog polnoči sem se sprehodil po mestu in center, ki je tudi ponoči veliko zbirališče ljudi, je bil prazen.«









Aleš pove, da se življenje danes v mestu že nadaljuje. »La Ramblo so spet odprli, obratujejo tudi trgovinice, kjer je včeraj vijugal morilski kombi, a brez običajne gneče mimoidočih. Ljudje hodijo naokrog zamorjenih izrazov na obrazu.«









Nelagodje v Barceloni danes tako še vedno visi v zraku. »Verjetno tudi zato, ker še vedno niso ujeli storilca, ki je bil za volanom, pretresla pa jih je tudi novica o incidentu v bližnjem kraju Cambrils. Ta je prvemu napadu dodal novo dimenzijo, ki ljudi opominja, da strahote morda še niso končane.«









Tako se je v Španiji predčasno zaključila turistična sezona, a kot razlaga Aleš, je danes videti tudi nove prišleke s kovčki: »Veliko ljudi šele prihaja na počitnice, ki pa gotovo ne bodo tako lagodne po tem, kar se je pravkar zgodilo.«